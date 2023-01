On estime que le marché du phosphate naturel croîtra à un TCAC de 6,90% au cours de la période estimée

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, au cours de la période de prévision 2021-2028, le taux de croissance annuel composé du marché du phosphate naturel atteindra 6,90 %. L’ augmentation de la demande mondiale de consommation alimentaire due à l’augmentation de la population, l’utilisation croissante d’ engrais dans la protection des cultures et la poussée de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont des facteurs majeurs contribuant à la croissance du marché du phosphate naturel.

Les roches phosphatées contiennent une grande quantité de minéraux phosphatés, et les sédiments et les sédiments marins sont leurs principales sources. La roche phosphatée est une roche sédimentaire granuleuse et non clastique qui contient de grandes quantités de minéraux . La roche phosphatée est également utilisée pour fabriquer des suppléments nutritionnels à base de phosphate de calcium. La roche phosphatée est également utilisée dans les engrais phosphatés, qui à leur tour sont utilisés à des fins agricoles. Le phosphore dans les plantes aide à capter la lumière du soleil ou l’énergie solaire, qui à son tour stimule le processus de photosynthèse.

La demande mondiale croissante et la demande des meilleurs outils et techniques de protection des cultures est la raison sous-jacente du taux de croissance du marché du phosphate naturel. La montée de l’industrialisation couplée à des changements dans les habitudes alimentaires, comme le passage au végétarisme, aura également un impact direct et positif sur le taux de croissance du marché du phosphate naturel. La forte consommation de produits laitiers , l’augmentation de la viande et le revenu personnel disponible ouvriront davantage la voie à la croissance du marché du phosphate naturel. La croissance et l’expansion de divers secteurs verticaux d’utilisateurs finaux tels que les industries métallurgiques, chimiques et des engrais stimuleront également le taux de croissance du marché de la roche phosphatée. La demande croissante de roche phosphatée en tant qu’additif ou agent de conservation, la croissance de la fabrication, l’urbanisation accélérée et l’augmentation du nombre de points de vente d’aliments et de boissons seront également des facteurs importants soutenant la direction à la hausse du taux de croissance du marché de la roche phosphatée.

Cependant, les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations strictes sur la pollution des sols poseront des défis importants à la croissance du marché du phosphate naturel. De plus, les engrais chimiques entravent la santé des sols, ce qui limitera le taux de croissance du marché du phosphate naturel. La sensibilisation accrue aux engrais écologiques biosourcés sapera davantage le taux de croissance du marché du phosphate naturel . La chute des ventes d’engrais phosphatés, en particulier au milieu du coronavirus, entravera également la croissance régulière du marché.

Le paysage concurrentiel du marché Phosphate de roche fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché du phosphate naturel.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Phosphate de roche sont Itafos, Mosaic, Nutrien Ltd., Yara, BASF SE, DuPont, PotashCorp, Sterling Group Ventures, Inc., Hubei Xingfa Chemical Group Co., Ltd., Mir Phosphate, Guizhou Canheng CHEMICAL CORPORATION, YPH, ASX Limited ABN, PhosAgro Group of Companies, Grange Resources, Fertoz, JR Simplot Company., Anglo American plc, Vale et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché Phosphate Rock détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, la croissance stratégique du marché. Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché de la roche phosphatée, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial du phosphate naturel et taille du marché

Le marché du phosphate naturel est segmenté en fonction de l’application et du gisement minéral. La croissance entre différents segments de marché vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base de l’application, le marché du phosphate naturel est segmenté en engrais, compléments alimentaires pour animaux, métallurgie, traitement de l’eau, fongicides, cosmétiques, conservateurs et conservateurs alimentaires.

Sur la base du gisement, le marché des roches phosphatées est segmenté en sédiments marins, roches ignées, métaphores, biogéniques et autres.



L’évaluation géographique du marché Phosphate est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial de Phosphate Rock. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, le degré global de croissance dans les régions et divers autres paramètres très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vue claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du phosphate.

