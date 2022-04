On estime que le marché des liaisons de données tactiques atteindra un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028  

La du marché mondial des liaisons de données tactiques devrait atteindre 9,14 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption croissante de solutions et de technologies de guerre avancées, la demande croissante d’une meilleure interopérabilité entre les forces militaires et les préoccupations croissantes concernant les menaces à la sécurité et les attaques terroristes sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des liaisons de données tactiques. La solution de liaison de données tactique offre un service de communication sécurisé par ondes radio ou câbles. Ce service de communication est principalement utilisé par les forces armées dans diverses applications telles que la guerre électronique, le commandement et le contrôle, les communications radio et le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR).

Les chercheurs ont pris en compte tous les facteurs influençant la croissance du marché Liaison de données tactique à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de la liaison de données tactique. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché Liaison de données tactique et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Quelques conclusions clés du rapport :

En mars 2019, Curtiss-Wright Corporation a acquis Tactical Communications Group, LLC pour 50 millions USD. L’acquisition a aidé Curtiss-Wright Corporation à améliorer son offre d’instrumentation de test en vol avec un logiciel de traitement de liaison de données tactique, des capacités d’analyse et de visualisation.

Le segment aérien devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % tout au long de la période de prévision. La liaison de données tactique aérienne fournit une communication longue distance et aide à détecter et à mesurer la portée des objets en mouvement dans l’air.

L’Europe représentait la deuxième plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2020. Des facteurs clés tels que l’application croissante de la liaison de données tactique dans le secteur de la défense et la présence de nombreux acteurs clés stimulent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché des liaisons de données tactiques.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché, les obstacles à l’entrée et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des liaisons de données tactiques sont :

L3 Technologies, Rockwell Collins, Raytheon, General Dynamics, ViaSat, Northrop Grumman, BAE systems, Curtiss-Wright Corporation, Saab AB et Thales Group.

-forme, de l’application, du composant et de la région :

platePerspectives (Revenus : milliards USD ; 2020-2028) basées sur l’air mer terrestres basées



Perspectives des applications de commandement et de contrôle , surveillance et reconnaissance (ISR) de guerre électronique Radiode communication



(chiffre d’affaires : milliards USD ; 2020-2028) Logiciels Matériel



:Le marché de la liaison de données est analysé plus en détail dans les principaux emplacements géographiques où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché Liaison de données tactique en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre/demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport global sur le marché mondial des liaisons de données tactiques ajouté par Emergen Research démontre que le marché mondial des liaisons de données tactiques devrait croître à un TCAC stable tout au long le calendrier prévisionnel. Le rapport a analysé les principaux moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance, les opportunités d’investissement, les menaces et les limites du marché Liaison de données tactique. Le rapport propose également une estimation précise des prévisions aux niveaux mondial et régional pour donner une meilleure compréhension de la portée du marché.

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché des liaisons de données tactiques :

Le rapport comprend un aperçu du marché de la liaison de données tactique ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

données tactiques.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

