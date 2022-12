On estime que le marché de l’agrotourisme connaîtra une croissance énorme avec 8,21 milliards USD, au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur l’agrotourisme est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Les gens trouvent de plus en plus de moyens nouveaux et innovants de se divertir et de trouver la paix dans leur vie, ainsi que des moyens nouveaux et différents de voyager et de séjourner dans les zones villageoises. L’agritourisme fait partie de ces nouvelles avenues touristiques qui permettent de découvrir des activités agricoles, des modes de vie ruraux et des ambiances de paix verte difficiles à trouver en milieu urbain. L’agritourisme gagne en popularité parmi les agriculteurs car il fournit non seulement des revenus supplémentaires aux agriculteurs en plus des activités de production agricole, mais il améliore également la durabilité. Il a un énorme potentiel pour fournir de bonnes affaires aux agriculteurs parce qu’il est rentable, qu’il existe une demande pour des environnements de loisirs axés sur la famille et que les jeunes esprits s’intéressent de plus en plus aux activités agricoles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’agrotourisme était évalué à 5,73 milliards USD et devrait atteindre la valeur de 8,21 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision. La croissance rapide des réservations en ligne a entraîné une expansion du marché de l’agritourisme au cours des sept prochaines années.

L’agrotourisme fait référence aux entreprises qui combinent des activités agricoles et touristiques à des fins récréatives et de divertissement. L’agritourisme est également connu sous le nom d’agrotourisme, d’agriculture durable, de tourisme à la ferme, d’agrotourisme, de tourisme agricole et de tourisme de village. Les activités d’agrotourisme comprennent des musées et des expositions agricoles, des danses de grange, des pistes cyclables, l’observation des oiseaux, des brasseries, des labyrinthes de maïs, des fleurs coupées, des concours de cuisine à la ferme, des magasins de ferme et des promenades aux herbes.

Dynamique du marché de l’agrotourisme

Conducteurs

Augmentation des réservations en ligne et essor des médias sociaux

Les touristes du monde entier considèrent la réservation en ligne comme une option pratique. De plus, l’utilisation des médias sociaux et la diffusion efficace d’enquêtes auprès des clients ont entraîné une augmentation des réservations en ligne dans la bourse.

Croissance rapide des outils de médias sociaux

Les outils de médias sociaux aident à améliorer l’engagement et l’information des clients. Par conséquent, la popularité croissante des réservations en ligne alimentera la croissance du marché de l’agrotourisme au cours de la période de prévision.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions. L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de l’agrotourisme.

Portée du marché mondial de l’agrotourisme

Le marché de l’agritourisme est segmenté en fonction de l’activité et du canal de vente. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Activité

Rechercher

Stratégie et génération de concepts

Développement de concepts et d’exigences

Conception détaillée et développement de processus

Vérification de la conception

Validation du processus

Transfert de fabrication & validation de conception

Support de production et commercial

Canal de vente

Entreprises de dispositifs médicaux

Entreprises pharmaceutiques

Entreprises de biotechnologie

Organismes de recherche sous contrat

Analyse / aperçu régional du marché de l’agrotourisme

Le marché de l’agrotourisme est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, activité et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’agrotourisme sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’agrotourisme en raison de l’expansion accélérée de l’industrie touristique de la province, l’Asie-Pacifique estimera le pourcentage de croissance le plus élevé du marché de l’agrotourisme au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de développement des infrastructures.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Agritourisme

Le paysage concurrentiel du marché agrotourisme fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’agrotourisme.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’agrotourisme sont

Ferme Liberty Hill (États-Unis)

Blackberry Farm LLC. (NOUS)

Ranch Willow-Witt (États-Unis)

Monteillet Fromagerie (États-Unis)

L’auberge de Valley Farms (États-Unis)

Harvest Fresh Farms (États-Unis)

Wheatacre Hall Barns (Royaume-Uni)

Orange Grove par Totalstay (Afrique du Sud)

Quadrant Australie ( Australie )

Sélectionnez Jours fériés (Canada)

Expedia Inc. (États-Unis)

Booking Holdings Inc. (États-Unis)

Voyage en Chine (Pékin)

Groupe BCD (Pays-Bas)

Travel Leaders Group (États-Unis)

Butterfield et Robinson (Canada)

