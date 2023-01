On estime que le marché de la viticulture de précision croîtra à un TCAC de 8,60% au cours de la période estimée

Le marché de la viticulture de précision devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour croître à un TCAC de 8,60 % et devrait atteindre 2,73 milliards USD en 2029.

La viticulture de précision identifie et maintient la variabilité entre les vignobles, la viticulture de précision est une technique scientifique largement utilisée par les grands établissements vinicoles pour gérer la grande variété de zones agricoles. La ferme aide à augmenter le rendement et la qualité du raisin en le protégeant des risques environnementaux.

Le grand soutien fourni par le gouvernement concernant les techniques de viticulture est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché. En outre, la demande croissante de raisins de haute qualité, les progrès de nouvelles techniques pour maximiser les profits devraient également stimuler la croissance du marché de la viticulture de précision. Cependant, le manque de connaissances techniques et les investissements élevés en capital limitent le marché de la viticulture de précision, tandis que le manque de travailleurs qualifiés pour appliquer les techniques de viticulture mettra à l’épreuve la croissance du marché.

De plus, la modernisation des techniques et l’augmentation de la productivité créeront de nombreuses opportunités pour le marché de la viticulture de précision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Viticulture de précision

Le paysage concurrentiel du marché Viticulture de précision fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises en matière d’études de marché sur la viticulture de précision.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la viticulture de précision sont Ag Leader Technology, Ateknea, Deere & Company, TOPCON CORPORATION, Valent BioSciences LLC, Biolchim SPA, Bienvenido., VALAGRO SPA, Koppert Biological Systems India Pvt Ltd, Symborg., Andermatt Biocontrol AG, SEIPASA, SA, Verdesian Life Sciences. TerraNIS, TracMap Limited, Esri Australie, TeeJet Technologies entre autres

Ce rapport sur le marché de la viticulture de précision fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la viticulture de précision, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la viticulture de précision et taille du marché

Le marché de la viticulture de précision est segmenté en fonction du produit, de l’application et de la technologie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché de la viticulture de précision est segmenté en matériel , logiciel et services. Le matériel est en outre segmenté en systèmes d’automatisation et de contrôle et en dispositifs de détection et de surveillance. Les logiciels sont en outre segmentés en locaux/basés sur le Web et basés sur le cloud. Les services sont en outre segmentés en intégration de système, conseil et services gérés.

Sur la base de l’application, le marché de la viticulture de précision est segmenté en suivi et prévision météorologiques, gestion des stocks, gestion de la main- d’œuvre agricole , surveillance du rendement, dépistage des cultures, cartographie des champs et autres et la surveillance du rendement est en outre segmentée en ferme et hors ferme. La cartographie déposée est encore segmenté en cartographie des limites et en cartographie du drainage.

Le marché de la viticulture de précision est également segmenté sur la base de la technologie en télédétection, technologie à taux variable et système de guidage, le système de guidage est en outre segmenté en système de positionnement global (GPS) et système d’information géographique (SIG) et le système de télédétection est en outre segmenté en détection portable et par satellite.

Analyse au niveau du pays du marché de la viticulture de précision

Le marché de la viticulture de précision est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et technologie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la viticulture de précision sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché de la viticulture de précision car le secteur agricole est le principal contributeur aux économies de cette région. L’Amérique du Nord devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison des initiatives gouvernementales visant l’adoption de nouvelles techniques dans le secteur agricole. présents à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignés dans la publication.

