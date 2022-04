On estime que le marché de la santé mentale atteindra 560,33 milliards de dollars américains d’ici 2030 : tiré par une augmentation de la prévalence des troubles mentaux et une augmentation de la population gériatrique | TCAC : 4,43 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial de la santé mentale, passant de 384.85 milliards de dollars US en 2021 à 560.33 milliards de dollars US d’ici 2030. Le marché enregistre une CAGR de 4.43 % sur la période de prévision 2022-2030. Le marché est principalement influencé par des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence des troubles mentaux et l’augmentation de la population gériatrique.

Aperçu du marché :

Les troubles mentaux se caractérisent par une combinaison de pensées, de perceptions, d’émotions, de comportements et de relations avec les autres anormaux. Les troubles mentaux comprennent la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie et d’autres psychoses, la démence et les troubles du développement, y compris l’autisme. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la dépression est l’une des principales causes d’invalidité et le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Ces dernières années, on a de plus en plus reconnu le rôle important que joue la santé mentale dans la réalisation des objectifs de développement mondiaux, comme l’illustre l’inclusion de la santé mentale dans les objectifs de développement durable.

Dynamique du marché

Conducteurs:

L’impulsion croissante du marché est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence des troubles mentaux et l’augmentation de la population gériatrique. Les problèmes de santé mentale augmentent dans le monde. Principalement en raison des changements démographiques, il y a eu une augmentation de 13 % des problèmes de santé mentale et des troubles liés à l’utilisation de substances au cours de la dernière décennie (jusqu’en 2017). Selon l’Organisation mondiale de la santé, les problèmes de santé mentale causent désormais 1 année sur 5 vécue avec un handicap. Environ 20 % des enfants et des adolescents dans le monde ont un problème de santé mentale, le suicide étant la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Environ une personne sur cinq dans les situations de post-conflit souffre d’un problème de santé mentale. Les problèmes de santé mentale peuvent avoir un effet substantiel sur tous les domaines de la vie, tels que les performances scolaires ou professionnelles, relations avec la famille et les amis et capacité de participer à la communauté. Deux des problèmes de santé mentale les plus courants, la dépression et l’anxiété, coûtent cher à l’économie mondiale1 000 milliards de dollars américains chaque année. Malgré ces chiffres, la médiane mondiale des dépenses publiques de santé consacrées à la santé mentale est inférieure à 2 %. De plus, la pandémie de Covid-19 et le confinement associé dans les pays du monde entier ont encore aggravé les troubles de santé mentale chez les individus. En outre, l’augmentation de la population gériatrique accélère également la demande du marché. On estime qu’entre 2015 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans va presque doubler, passant de 12 % à 22 %. Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 20 % des adultes âgés de 60 ans et plus souffrent d’un trouble mental ou neurologique (hors céphalées) et 6,6 % de toutes les incapacités chez les personnes de plus de 60 ans sont attribuées à des troubles mentaux et neurologiques.

Contraintes:

Les médicaments sur ordonnance, les traitements résidentiels et les traitements ambulatoires en santé mentale représentent la majorité des coûts des traitements en santé mentale. Par conséquent, la hausse du coût des programmes de santé mentale entrave la croissance du marché.

Opportunités:

La numérisation croissante et la pénétration croissante des smartphones et d’Internet devraient accroître l’utilisation des applications de santé mentale à travers le monde. De plus, Covid-19 a augmenté les chances que les professionnels de la santé et les patients adoptent des applications de santé mentale. De plus, l’évolution des tendances des méthodes de soins traditionnelles vers des soins personnalisés et centrés sur le patient favorise l’adoption d’applications de santé mentale. Ainsi, les investissements croissants dans la santé mentale numérique devraient présenter une opportunité lucrative d’expansion du marché.

Analyse régionale du marché mondial de la santé mentale :

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de la santé mentale en 2021 et devrait continuer sa domination au cours de la période de prévision. On estime que 26 % des Américains, âgés de 18 ans et plus, souffrent d’un trouble de santé mentale pouvant être diagnostiqué au cours d’une année donnée. De nombreuses personnes souffrent de plus d’un trouble de santé mentale à un moment donné.

Le Royaume-Uni est le pays actionnaire le plus important du marché européen de la santé mentale en 2021. Cela est dû à une augmentation de l’adoption de technologies de pointe et à une sensibilisation accrue des individus à la santé mentale. Sur la base des troubles mentaux, les troubles de l’humeur occupent la part la plus élevée sur le marché de la santé mentale en Europe en 2021.

La région Asie-Pacifique détient le taux de croissance annuel composé le plus élevé du marché mondial de la santé mentale au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation du revenu disponible et à la sensibilisation croissante de la population à la santé mentale. La Chine détient la plus grande part du marché de la santé mentale en Asie-Pacifique . Cela est dû à l’augmentation de la population gériatrique en Chine . Basée sur les techniques de traitement, la technique d’intervention psychologique a la part de marché la plus élevée en 2021.

Le Brésil est le pays actionnaire le plus important du marché de la santé mentale en Amérique du Sud en 2021 et enregistre également le TCAC le plus élevé sur la période de projection. Selon l’âge des patients, les adultes ont la part la plus élevée sur le marché de la santé mentale en Amérique du Sud . De plus, sur la base des troubles mentaux, le segment des troubles de l’humeur détient la part de marché la plus élevée en 2021.

L’Afrique du Sud détient la part la plus élevée du marché de la santé mentale au Moyen-Orient et en Afrique . Le marché sud-africain enregistre également le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base des techniques de traitement, le segment des interventions psychologiques détient la part la plus élevée du marché MEA. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) détient la part la plus élevée dans le segment des interventions psychologiques en 2021

Impact de la COVID-19

La pandémie de Covid-19 a aggravé les troubles de santé mentale chez les individus. La pandémie et le confinement associé ont conduit à l’insécurité financière, au chômage et au manque de liens sociaux entre les individus, ce qui a entraîné une aggravation significative et sans précédent de la santé mentale de la population. En outre, l’augmentation des taux de problèmes de santé mentale et le manque de traitement, de médicaments et de services de soutien ont eu un impact négatif sur la croissance du marché. Cependant, de nombreux pays investissent aujourd’hui dans des solutions numériques et de télécommunication innovantes pour répondre aux besoins de santé mentale de leurs citoyens, ce qui devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 384,85 milliards de dollars américains Perspectives du marché pour 2030 560,33 milliards de dollars américains Croissance prévue du TCAC 4,43 % de 2022 à 2030 Année de base 2021 Période de prévision 2022-2030 Principaux acteurs du marché Acadia Healthcare, The MENTOR Network, Universal Health Services, Inc., Behavioral Health Network, Inc., CareTech Holdings PLC et Promises Behavioral Health, entre autres Segments couverts Par troubles mentaux, par techniques de traitement, par âge du patient, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial de la santé mentale sont Acadia Healthcare, The MENTOR Network, Universal Health Services, Inc., Behavioral Health Network, Inc., CareTech Holdings PLC et Promises Behavioral Health, entre autres.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial de la santé mentale :

Par segment de trouble mental du marché mondial de la santé mentale est sous-segmenté en: Troubles de l’humeur Troubles anxieux Troubles de la personnalité Troubles psychotiques Troubles de l’alimentation Troubles liés aux traumatismes Troubles liés à la toxicomanie Autres

Le segment Par techniques de traitement du marché mondial de la santé mentale est sous-segmenté en: Consultation d’intervention Thérapie individualisée Thérapie de groupe Consultation familiale Planification des congés Intervention psychologique Thérapie cognitivo-comportementale Thérapie comportementale dialectique Évaluation des médicaments et thérapie Psychothérapie Thérapie des traumatismes Traitement à double diagnostic

Par groupe d’âge des patients, le segment du marché mondial de la santé mentale est sous-segmenté en: Pédiatrique Adulte Gériatrique

Le segment par région du marché mondial de la santé mentale est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande Corée du Sud ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste du Moyen-Orient et Afrique Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



