Oméga 3 pour le marché des ingrédients alimentaires | Perspectives commerciales, derniers développements, croissance et taux de demande, et prévisions

Le rapport d’analyse du marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Un excellent rapport Oméga 3 pour les ingrédients alimentaires offre une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport mesure également les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés du marché. Ce rapport de marché est une étude précise de l’industrie des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires qui donne des estimations sur les nouveaux triomphes qui seront réalisés sur le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires en 2022-2029. Le rapport d’activité à grande échelle sur les oméga 3 pour les ingrédients alimentaires présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires par les principaux acteurs.

Le marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires était évalué à 3,08 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,37 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Marine-Derived devrait connaître une forte croissance dans les segments sources du marché en raison des nombreux avantages associés à ce type. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

Les ingrédients oméga 3 font référence aux acides gras polyinsaturés et aux nutriments naturels. Ceux-ci sont connus pour être impératifs pour une santé humaine optimale. L’acide alpha-linoléique (ALA), l’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) sont trois types d’ingrédients oméga 3 disponibles sur le marché. L’EPA et le DHA sont principalement extraits de poissons, tandis que l’ALA est dérivé de sources végétales.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’à -2014-2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Source (d’origine végétale, d’origine marine), type de produit (acide docosahexaénoïque (DHA), acide eicosapentaénoïque (EPA), acide alpha-linolénique (ALA)), application (compléments alimentaires, aliments et boissons fonctionnels, produits pharmaceutiques, préparations pour nourrissons, Nourriture et aliments pour animaux de compagnie) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Cargill Incorporated (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Orkla (Norvège), Croda International Plc (Royaume-Uni), Lonza. (Suisse), KD Pharma Group (Allemagne), Corbion (Pays-Bas), GC Rieber (Inde), Epax (Norvège), Runke Bioengineering (Chine), Nordic Naturals, Inc. (États-Unis), Golden Omega (Chili), Kinomega Biopharm Inc. (Chine), Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (Chine), Polaris (États-Unis), Pharma Marine AS (Norvège), Huatai Biopharm (Chine), ALGISYS LLC (États-Unis) et Biosearch Life (Espagne), entre autres Opportunités de marché Augmentation de la demande des consommateurs pour les produits à base de plantes

Augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires

Hausse de l’adoption des oméga 3 dans l’alimentation

Oméga 3 pour la dynamique du marché des ingrédients alimentaires

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Inclinaison vers un mode de vie sain

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires est l’un des principaux facteurs de croissance des oméga 3 pour le marché des ingrédients alimentaires. L’augmentation de la tendance à mener une vie saine dans tous les groupes d’âge en passant à une approche saine et innovante a un impact positif sur l’industrie.

Prévalence des maladies chroniques

La forte augmentation de l’adoption des oméga 3 dans l’apport alimentaire à travers le monde en raison de l’augmentation des occurrences de maladies cardiovasculaires (MCV) accélère la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’importance du développement de l’immunité due à l’épidémie de COVID-19 intensifie la demande de suppléments d’oméga 3.

Prévalence de l’obésité

L’augmentation de la prévalence de l’obésité parmi la population influence davantage le marché. Les personnes qui s’adressent aux diététiciens et aux nutritionnistes qui proposent des plans de régime personnalisés dans le but de perdre du poids contribuent à la croissance du marché.

De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue aux avantages du plan nutritionnel affectent positivement le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires.

Des opportunités

En outre, l’augmentation de la demande des consommateurs pour les produits à base de plantes et la recherche et le développement offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les collaborations et les partenariats stratégiques élargiront encore le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, les coûts élevés associés aux activités de recherche et développement et la présence de réglementations devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de clarté parmi les consommateurs concernant l’apport quotidien recommandé devrait remettre en question le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur les oméga 3 pour le marché des ingrédients alimentaires, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

Nouvelles d’AlgaeCytes Limited concernant leur première usine commerciale à Dessau, Saxe-Anhalt, Allemagne en mai 2021. AlgaeCytes Germany GmbH, une filiale d’AlgaeCytes Limited, exploitera l’usine en tant que propriétaire.

Thai Union Group PCL et Corbion ont dévoilé la nouvelle concernant l’adoption d’AlgaPrime DHA, un ingrédient alimentaire riche en algues oméga-3 dans leur alimentation pour crevettes Thai Union en octobre 2020. Le partenariat vise à utiliser avec succès des ingrédients alimentaires alternatifs et durables à grande échelle.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires sont:

Cargill Incorporated (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Orkla (Norvège)

Croda International Plc (Royaume-Uni)

Lonça. (Suisse)

Groupe KD Pharma (Allemagne)

Corbion (Pays-Bas)

GC Rieber (Inde)

Epax (Norvège)

Runke Bioengineering (Chine)

Nordic Naturals, Inc. (États-Unis)

Golden Omega (Chili)

Kinomega Biopharm Inc. (Chine)

Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (Chine)

Polaris (États-Unis)

Pharma Marine AS (Norvège)

Huatai Biopharm (Chine)

ALGISYS LLC (États-Unis)

Biosearch Life (Espagne)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Oméga 3 pour les ingrédients alimentaires dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: oméga 3 mondial pour le marché des ingrédients alimentaires

Aperçu du marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires

Concurrence mondiale sur le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires par les fabricants

Capacité mondiale d’oméga 3 pour les ingrédients alimentaires, production, revenus (valeur) par région

Oméga 3 mondial pour l’approvisionnement en ingrédients alimentaires (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’oméga 3 pour les ingrédients alimentaires, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux d’oméga 3 pour les ingrédients alimentaires

Oméga 3 pour l’analyse des coûts de fabrication des ingrédients alimentaires

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires :

Le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires est segmenté en fonction de la source, du type de produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Source

D’origine végétale

Noix et graines

Huiles Végétales et Soja

Dérivé de la mer

Des poissons

type de produit

Acide docosahexaénoïque (DHA)

Acide eicosapentaénoïque (EPA)

Acide alpha-linolénique (ALA)

Application

Compléments alimentaires

Aliments et boissons fonctionnels

Médicaments

Les préparations pour nourrissons

Nourriture et aliments pour animaux de compagnie

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Omega 3 for Food Ingredients ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces développements ?

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial Oméga 3 pour les ingrédients alimentaires? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires de l’état du marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Oméga 3 pour les ingrédients alimentaires?

Quel est le statut actuel du marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires de l’industrie des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Oméga 3 pour les ingrédients alimentaires en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’oméga 3 pour l’analyse de la chaîne du marché des ingrédients alimentaires par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur les oméga 3 pour l’industrie des ingrédients alimentaires ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

Quels sont les oméga 3 pour le marché des ingrédients alimentaires Dynamique du marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation des oméga 3 pour l’industrie des ingrédients alimentaires ?

