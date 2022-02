Œdème maculaire diabétique Taille du marché, part, revenus, dernières tendances, stratégies de stimulation des activités, statut CAGR, opportunités de croissance et prévisions 2028-La Roche Ltd., Novartis AG, Alcon Inc., Akorn Pharmaceuticals

Marché mondial de l’œdème maculaire diabétique se développe et offre des opportunités croissantes dans les cliniques, les hôpitaux et les ambulances. Le principal facteur de croissance et d’augmentation du nombre d’hôpitaux et de cliniques ou d’ambulances est le moteur du marché. Avec l’augmentation du nombre de patients handicapés, le nombre de patients handicapés augmente rapidement, ce qui est un facteur bénéfique pour la croissance du marché ainsi que pour les patients qui ont rencontré des accidents, et la croissance de la population gériatrique dans le monde est le principal facteur nécessitant une demande d’œdème maculaire diabétique sur le marché. L’opportunité pour le marché est la montée en flèche des progrès technologiques avec l’automatisation de l’œdème maculaire diabétique d’urgence. Mais avec l’absence d’intégrité structurelle en cas d’urgence, l’œdème maculaire diabétique peut entraîner des accidents, c’est donc un frein pour le marché.

La prévalence croissante des troubles oculaires dans le monde et les marchés émergents sont les facteurs responsables de la croissance de ce marché.

Les cas croissants de diabète sucré de type 2 stimulent le marché de l’œdème maculaire diabétique. En raison de l’augmentation des troubles héréditaires et de l’adaptation d’un mode de vie malsain qui cause le diabète de type 2, la croissance du marché de l’œdème maculaire diabétique augmente également. Cependant, la population croissante souffrant de diabète et la recherche et le développement nouveaux et innovants pour le traitement stimuleront le marché mondial de l’œdème maculaire diabétique. Mais, les patients devant éviter le traitement en raison du coût élevé du traitement et des visites fréquentes chez le médecin et du manque d’essais indépendants à long terme axés sur le traitement peuvent entraver le marché mondial de l’œdème maculaire diabétique.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en raison de la présence d’une fabrication clé du produit, de dépenses élevées en recherche et développement et en soins de santé et de professionnels qualifiés. L’Europe est considérée comme le deuxième plus grand marché pour l’œdème maculaire diabétique en raison de la prévalence accrue du diabète et des chirurgies ophtalmiques. L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché de l’œdème maculaire diabétique en raison de l’augmentation des programmes de sensibilisation du gouvernement et du nombre de médicaments génériques.

Segmentation clé

Par traitement (anti-VEGF, corticostéroïdes, autres médicaments hors AMM, thérapie par photocoagulation au laser, autres)

Par diagnostic (photographies stéréoscopiques du fond d’œil, angiographie à la fluorescéine, tomographie par cohérence optique dans le domaine spectral, autres)

Par voie d’administration (orale, oculaire, autres)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, autres)

Certains des acteurs clés les plus importants :

Allergan

Hoffmann-La Roche SA

Novartis AG

Bausch & Lomb Incorporated.

Regeneron Pharmaceuticals Inc

Alcon In

Akorn Pharmaceuticals

GlaxoSmithKline plc

Pfizer Inc

Mitotech, SA

Oculus Surgical, Inc

…..

Ce rapport d’étude de marché sur l’œdème maculaire diabétique se concentre sur de nombreux secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Pour obtenir des informations exploitables sur le marché afin d’élaborer facilement des stratégies commerciales durables et rentables, ce rapport d’étude de marché est une excellente option. Une équipe d’analystes passionnés, de chercheurs qualifiés et de prévisionnistes qualifiés travaille méticuleusement pour générer ce type de rapport de marché. Le rapport crédible sur l’œdème maculaire diabétique décrit les valeurs du TCAC (taux de croissance annuel composé) et ses fluctuations pour la période de prévision définie.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’œdème maculaire diabétique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Étendue du marché mondial de l’œdème maculaire diabétique et taille du marché

Le marché de l’œdème maculaire diabétique est segmenté en fonction du traitement, du diagnostic, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

Sur la base du traitement, le marché de l’œdème maculaire diabétique s’est segmenté en anti-VEGF, corticostéroïdes, autres médicaments hors AMM, thérapie de photocoagulation au laser et autres.

Sur la base du diagnostic, le marché de l’œdème maculaire diabétique est segmenté en photographies stéréoscopiques du fond d’œil, angiographie à la fluorescéine, tomographie par cohérence optique dans le domaine spectral et autres.

Le segment de la voie d’administration du marché de l’œdème maculaire diabétique est segmenté en oral, oculaire et autres. Administration oculaire divisée en injections intravitréennes, implants intravitréens et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’œdème maculaire diabétique est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’œdème maculaire diabétique a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, etc.

Avantages clés:

o Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances, estimations et dynamiques actuelles jusqu’en 2020-2026, qui devrait aider à identifier les opportunités de marché existantes.

o Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction des revenus du marché individuel.

o Les conditions du marché de l’œdème maculaire diabétique par région et par pays ont été analysées en détail dans le rapport.

o Les acteurs clés du marché de l’œdème maculaire diabétique ont été répertoriés.

o Cette étude évalue le paysage concurrentiel et l’analyse de la chaîne de valeur pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques.

o Une analyse approfondie de la segmentation du marché de l’œdème maculaire diabétique au sein du marché a été fournie, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché existantes.

