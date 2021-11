Nouvelles du secteur : taille du marché mHealth mettant en évidence les tendances récentes et les principaux fournisseurs clés (Allscripts, Qualcomm Tech, Cerner, Cisco) | Prévu jusqu’en 2028

Aperçu du marché mondial de la santé mobile :

Le rapport d’analyse du marché mHealth donne une idée claire des différents segments sur lesquels on s’appuie pour observer le développement commercial le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Ce rapport indique une étude professionnelle et globale du marché qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec l’année de base particulière et l’année historique, des estimations et des calculs précis sont effectués dans ce rapport d’activité. Le rapport sur le marché universel de la santé mobile présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Le rapport sur le marché de la santé mobile à grande échelle a été formulé en gardant à l’esprit tous les aspects vitaux de l’étude de marché qui met simplement l’accent sur le paysage du marché. Le pourcentage de fluctuation de la valeur du TCAC pour le marché, au cours de la période de prévision 2021-2028, peut également être obtenu avec ce rapport de marché. La portée d’un excellent rapport d’étude de marché peut être décrite en termes d’étude de l’industrie, d’informations client, de dimensionnement et de prévision du marché, d’analyse concurrentielle, de stratégie d’entrée sur le marché, de tendances en matière de prix, de tendances en matière de durabilité, de tendances en matière d’innovation, d’évolution technologique et d’évaluation des canaux de distribution. Le dévouement total, l’engagement, la résilience accompagnés d’approches intégrées sont hautement considérés pour structurer un rapport d’étude de marché tout compris sur le marché de la santé mobile.

Le marché mondial de la santé mobile affichera un TCAC d’environ 34,68 % pour la période de prévision 2021-2028.

Selon l’étude de marché, mHealth est une solution technologique de e-santé qui collecte et conserve les données des patients qui à leur tour sont utilisées pour le suivi et l’analyse. mHealth permet la surveillance à distance des patients pour fournir un soutien au traitement et des services de diagnostic.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la santé mobile sont la pénétration accrue des smartphones, tablettes et autres gadgets similaires, l’augmentation des progrès technologiques dans la connectivité Internet pour fournir des services de santé ininterrompus et la prévalence croissante des maladies infectieuses chroniques et autres. Une focalisation accrue sur la prestation de soins de santé centrée sur le patient, associée à une focalisation sur la maîtrise des coûts dans le secteur de la santé, créera en outre des opportunités de croissance de marché lucratives.

Le marché mondial de mHealth est segmenté en fonction des produits et services, des applications mHealth, des applications médicales et des services mHealth. Le marché mHealth couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

On the basis of Product and Service, the mHealth market is segmented into connected medical devices and other connected medical devices.

Based on the mHealth Apps, the mHealth market is classified into healthcare apps and medication management apps.

Based on the Medical Apps, the mHealth market is classified into medical reference apps, continuing medical education apps, patient management and monitoring apps and communication and consulting apps.

Based on the mHealth Services, the mHealth market is classified into remote monitoring services, diagnosis and consultation services, treatment services, healthcare system strengthening services, fitness and wellness services and prevention services.

In terms of the geographic analysis, North America dominates the mHealth Market owing to the increasing prevalence of chronic diseases. APAC on the other hand is projected to undergo the highest growth rate during the forecast period owing to the rising penetration of smartphones and internet.

Top Leading Key in Players Global mHealth Market: Medtronic, SAMSUNG, Koninklijke Philips N.V., iHealth Labs Inc, AT&T Intellectual Property., Allscripts Healthcare, LLC, Qualcomm Technologies, Inc., Cerner Corporation, Doximity, Inc., Evolent Health, Inc., Perfint Healthcare, Oscar Insurance, Zest Health, athenahealth, Inc., OMRON Corporation, Nokia, Cisco Systems, Inc., AIRSTRIP TECHNOLOGIES, INC., BioTelemetry, Inc. and AliveCor and others. New product launches and continuous technological innovations are the key strategies adopted by the major players.

Region segment: mHealth Market report is segmented into several key regions, with sales, revenue, market share (%) and growth Rate (%) of mHealth in these regions, from 2013 to 2025 (forecast), covering: North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa and South America

This study answers to the below key questions:

1 What will the market size be in 2028?

2 What are the key factors driving the Global mHealth Market?

3 What are the challenges to market growth?

4 Who are the key players in the mHealth Market?

5 What are the market opportunities and threats faced by the key players?

Major Highlights of TOC: Global mHealth Market

1 Global mHealth Market Overview

2 Global mHealth Market Competitions by Manufacturers

3 Global mHealth Capacity, Production, Revenue (Value) by Region (2021-2028

4 Global mHealth Supply (Production), Consumption, Export, Import by Region (2021-2028)

5 Global mHealth Production, Revenue (Value), Price Trend by Type

6 Global mHealth Market Analysis by Application

7 Global mHealth Manufacturers Profiles/Analysis

8 mHealth Manufacturing Cost Analysis

9 Industrial Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers

10 Marketing Strategy Analysis, Distributors/Traders

11 Market Effect Factors Analysis

12 Global mHealth Market Forecast (2021-2028)

13 Research Findings and Conclusion

14 Appendix

