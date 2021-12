Nouvelles de l’industrie : taille du marché de l’EPrescription mettant en évidence les tendances récentes et les principaux fournisseurs clés (GE, Health Fusion, EPIC Systems, CPSI) | Prévu jusqu’en 2027

Aperçu du marché mondial de la prescription EP :

Le marché mondial de l’EPrescription devrait atteindre 4 581,45 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 21,8 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’ordonnance électronique sont l’accent accru mis sur la réduction de la fraude et de l’abus de substances contrôlées, l’augmentation des initiatives gouvernementales et des programmes d’incitation, l’utilisation accrue de l’ordonnance électronique a été l’accent accru mis sur la réduction des erreurs de médication, le besoin pour limiter la hausse des coûts des soins de santé et l’adoption élevée dans l’industrie de la santé.

Segmentation globale du marché des prescriptions électroniques :

Sur la base du produit, le marché de la prescription électronique est segmenté en solutions et services.

Sur la base du mode d’utilisation, le marché de la prescription électronique est segmenté en appareils portables et en appareils informatiques.

Sur la base du mode de livraison, le marché de la prescription électronique est segmenté en solutions Web et cloud et en solutions sur site.

Basé sur l’utilisateur final, le marché Eprescription est segmenté en cliniques, médecins, pharmacies et hôpitaux.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la prescription électronique en raison du nombre élevé d’initiatives gouvernementales et d’encouragements dans la région.

Fournisseurs clés mondiaux :

Fusion de la santé

EPIC Systems Corporation

GE Santé

travaux ecliniques

Henri Schein

Drfirst

Relaissanté

CPSI

Surécrits

Cerner Corporation

Systèmes Qualité

Technologie de l’information médicale

Allscripts Healthcare LLC

Athenahealth

eClinicalWorks

Logiciels médicaux Aprima Inc

