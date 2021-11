Nouvelle stratégie commerciale prédictive du marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord d’ici 2027 | Systèmes Cisco, Broadcom, Qualys

« Le marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord » devrait passer de 933,3 millions de dollars américains en 2018 à 7 320,1 millions de dollars américains d’ici 2027 à un TCAC de 26,0 % au cours de la période de prévision.

Les pays en développement d’Amérique du Nord devraient projeter une énorme opportunité de marché pour les fournisseurs d’analyses de logiciels malveillants. La menace de la création massive de logiciels malveillants automatisés ainsi que l’amélioration des techniques d’obscurcissement pourraient considérablement réduire le pourcentage d’échantillons d’informations pouvant être analysés par les entreprises de sécurité. Ainsi, le changement constant du comportement des attaques a entraîné l’adoption d’un outil d’analyse des logiciels malveillants plus complet et plus vigilant par les entreprises. Ces facteurs sont susceptibles de stimuler le marché de l’analyse des logiciels malveillants.

Les principaux acteurs du marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord :

AT&T Inc

AO Kaspersky Lab

Broadcom, Inc

Systèmes Cisco, Inc

CrowdStrike, Inc

FireEye, Inc

Fortinet, Inc

Palo Alto Networks, dans

Qualys, Inc

Trend Micro Incorporé

Segmentation du marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord

Marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord par composant

Solution

Service

Marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord par taille d’organisation

PME

Grande entreprise

Marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord par déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Marché de l’analyse des logiciels malveillants en Amérique du Nord par secteur d’activité

BFSI

Gouvernement

Soins de santé

informatique et télécom

Fabrication

Autres

