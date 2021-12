Nouvelle mise à jour sur l’analyse du marché du traitement de la fièvre Q en 2021 par paysage concurrentiel, perspectives de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

Aperçu du marché mondial du traitement de la fièvre Q :

Le marché mondial du traitement de la fièvre Q devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,90 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, la fièvre Q est également appelée fièvre des requêtes. Il s’agit d’une infection bactérienne causée par la bactérie Coxiella burnetiid. Les bactéries qui causent cette fièvre se trouvent chez les animaux comme les bovins, les moutons et les chèvres à travers le monde.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du traitement de la fièvre Q sont l’augmentation du soutien financier aux chercheurs pour le développement de nouvelles interventions, l’augmentation du nombre d’agriculteurs, en particulier ceux qui travaillent avec des animaux et les personnes employées dans les abattoirs et le personnel vétérinaire.

Segmentation globale du marché Traitement de la fièvre Q :

Sur la base du type, le marché du traitement de la fièvre Q est segmenté en fièvre Q aiguë et fièvre Q chronique.

En fonction du type de traitement, le marché du traitement de la fièvre Q est segmenté en médicaments, vaccinations et chirurgie.

Sur la base des médicaments, le marché du traitement de la fièvre Q est segmenté en doxycycline, ciprofloxacine, péfloxacine et autres.

Sur la base du vaccin, le marché du traitement de la fièvre Q est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccin corpusculaire purifié inactivé au formol, vaccin soluble et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement de la fièvre Q est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse régionale, l’APAC domine le marché du traitement de la fièvre Q en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les infections bactériennes dans les pays en développement. L’Amérique du Nord devrait observer une croissance significative du marché du traitement de la fièvre Q en raison de l’augmentation de l’acceptation des animaux de compagnie. De plus, l’augmentation des traitements préventifs et des installations de soins pour les animaux de compagnie devrait en outre propulser la croissance du marché du traitement de la fièvre Q dans la région dans les années à venir.

Fournisseurs clés mondiaux :

EpiVax Inc GlaxoSmithKline plc Sanofi Pfizer Inc Merck & Co. Inc Novavax Inc Zydus Cadila Mylan NV Lupin Pharmaceuticals Inc. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Amneal Pharmaceuticals LLC Aurobindo Pharma Teva Industries Pharmaceutiques Ltée Lily Novartis SA AbbVie Inc Bayer AG

