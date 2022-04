Nouvelle mise à jour sur l’analyse du marché du bruxisme du sommeil 2022 par paysage concurrentiel, perspectives de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial du bruxisme du sommeil :

Le marché mondial du bruxisme du sommeil devrait croître à un TCAC sain de 6,10 % dans les prévisions de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le bruxisme du sommeil est défini comme une activité répétitive de serrage et de broyage des muscles de la mâchoire, caractérisée par une parafonction orale au niveau subconscient, sa prévalence se répartit également entre les hommes et les femmes, comme l’a rapporté Peter Wetselaar dans son étude. sur la population néerlandaise. La sensibilisation aux avantages d’une détection précoce du bruxisme du sommeil serait utile pour éviter d’endommager la structure buccale et faciale ainsi que pour le marché des diagnostics dentaires associé au marché du bruxisme du sommeil.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial du bruxisme du sommeil sont le marché émergent et les énormes investissements dans la recherche et le développement, le traitement du bruxisme du sommeil exige une approche multidisciplinaire et une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire, les dépenses de santé élevées à travers le monde.

Segmentation globale du marché Bruxisme du sommeil :

Sur la base des implants, le marché du bruxisme du sommeil est segmenté en protège-dents, dispositif NTI-TSS et attelles.

Sur la base des médicaments, le marché du bruxisme du sommeil est segmenté en sédatifs, relaxants musculaires et antidépresseurs.

Sur la base de la cause, le marché du bruxisme du sommeil est segmenté en apnée obstructive du sommeil, malocclusion de la maladie réflexe gastro-oesophagienne, paralysie du sommeil et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du bruxisme du sommeil est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et autres.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Pfizer inc.

Produits dentaires Randmark

Akervall Technologies

Fourniture Dentaire Patterson

Henri Schein

Carestream Dentaire

Laboratoire Dentaire S4S

Merz Pharma GmbH & Co.

PLANMECA OY

Ipsen Biopharmacie

Laboratoire dentaire Inde

Bupa

Artisanat dentaire américain

Polpharma

Covis Pharma

Services pharmaceutiques de Norwich

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Oventus

Ressources énergétiques International Co. Ltd

Implants Diffusion Internationale

Bio 3 Implants GMBH

Groupe de l’industrie biomédicale inc.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du bruxisme du sommeil

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du bruxisme du sommeil

1 Aperçu du marché mondial du bruxisme du sommeil

2 Global Competition Bruxisme du sommeil marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de bruxisme du sommeil, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Bruxisme du sommeil (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Bruxisme du sommeil, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du bruxisme du sommeil par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de bruxisme du sommeil

8 Analyse des coûts de fabrication Bruxisme du sommeil

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du bruxisme du sommeil (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

