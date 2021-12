Nouvelle étude: le marché de l’emballage des produits agricoles jusqu’en 2028, informations partagées dans un rapport détaillé

Le rapport sur le marché de l’emballage des produits agricoles fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Emballage de produits agricoles est fournie pour le marché international, y compris l’historique de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Les produits agricoles sont transportés vers diverses industries, entrepôts et marchés situés à de plus grandes distances du champ. Par conséquent, il est essentiel d’emballer les produits agricoles afin de maintenir la fraîcheur, de prolonger la durée de conservation, de minimiser le gaspillage et de les préserver. Les matériaux d’emballage tels que le plastique, le carton, le métal, les textiles et les polymères synthétiques sont utilisés pour fabriquer des sacs, des boîtes, des fûts, des canettes, des bouteilles, etc. afin de conserver les produits agricoles en meilleur état et de conserver leurs propriétés d’origine. De plus, ces colis peuvent être transportés sur de plus longues distances en évitant les dommages et les pertes.

Principaux acteurs clés : Amcor Limited, Bemis Company, Inc., Sonoco Products Company, Greif Inc., Mondi Group, Packaging Corporation of America, NNZ group, Purity Flexpack Limited, LC Packaging, Anderson Packaging Inc.

Les inquiétudes croissantes concernant le gaspillage des produits agricoles pendant le transport et l’entreposage sont le facteur clé de la croissance du marché. De plus, la population mondiale augmente rapidement, ce qui entraîne des niveaux de consommation élevés. Cela devrait augmenter les niveaux de production, entraînant des exigences élevées en matière d’emballage, de transport et de stockage des aliments. Cela devrait stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’emballage des produits agricoles est segmenté en matériau d’emballage et type d’emballage. Par matériau d’emballage, le marché de l’emballage des produits agricoles est divisé en plastique, carton, métal et autres. Par type d’emballage, le marché de l’emballage des produits agricoles est divisé en sachets et sacs, bouteilles et canettes, fûts, boîtes et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de l’emballage des produits agricoles du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Emballage de produits agricoles dans ces régions.

