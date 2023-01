Nouveau rapport sur les tendances : tendances du marché de la cybersécurité par acteurs clés, CAGR 12,30 % , utilisateur final, demande, croissance de l’analyse et prévisions d’ici 2029 || IBM (États-Unis), Check Point Software Technologies Ltd. (Israël), Cisco (États-Unis)

Le marché de la cybersécurité était évalué à 217,90 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 551,18 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon. Marché de la cybersécuritéLe rapport est une analyse large de l’étude de l’industrie ABC qui donne un certain nombre d’informations sur le marché. Ce rapport de l’industrie est un examen analytique des principaux défis qui peuvent survenir sur le marché en termes de ventes, d’exportation, d’importation ou de revenus. Ce rapport d’étude de marché décrit les principaux mouvements des principaux acteurs et marques tels que les développements, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle sur le marché. Il s’agit d’une analyse professionnelle et approfondie de l’état actuel du marché. Le rapport sur le marché de la cybersécurité aide à se concentrer sur les aspects importants du marché, tels que les tendances récentes du marché ou les habitudes d’achat des consommateurs.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la cybersécurité :

IBM (États-Unis), Check Point Software Technologies Ltd. (Israël), Cisco (États-Unis), CyberArk Software Ltd. (États-Unis), F5 Inc (États-Unis), FireEye (États-Unis), Forcepoint (États-Unis), Fortinet Inc (États-Unis), Amazon Web Services (États-Unis), Oracle (États-Unis), Palo Alto Networks (États-Unis), Imperva (États-Unis), Qualys Inc (États-Unis), Accenture (Irlande), HCL Technologies Limited. (Inde), Capgemini (France), cognizant (États-Unis), Symantec Corporation (États-Unis), Broadcom (États-Unis) et Wipro Limited (Inde), entre autres

Analyse concurrentielle du marché de la cybersécurité

Le marché de la cybersécurité assiste à d’importants lancements de produits et à la mise en œuvre de plusieurs approches stratégiques, telles que l’expansion, la collaboration, les fusions et acquisitions et les lancements de produits. Les acteurs matures de l’industrie investissent stratégiquement dans les activités de recherche et développement et favorisent leurs plans d’expansion.

Dynamique du marché de la cybersécurité

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Pénétration de l’Internet

L’augmentation de la pénétration d’Internet dans les pays en développement et développés est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la cybersécurité.

Cyberattaques ciblées

L’augmentation de la fréquence et de la sophistication des cyber-attaques ciblées accélère la croissance du marché.

Utilisation d’une variété de technologies

L’augmentation de l’utilisation d’une variété de technologies dans les industries, telles que la banque, la fabrication, la vente au détail et les télécommunications, entre autres, influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation des incidents de cybercriminalité offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du besoin de solutions de cybersécurité basées sur le cloud parmi les PME élargira davantage le marché.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché de la cybersécurité. Il fournit également l’analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché de la cybersécurité. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché de la cybersécurité et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché de la cybersécurité et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Segmentation du marché de la cybersécurité :

Type de sécurité

Sécurité Internet

Sécurité des terminaux

Sécurité des applications

Sécurité infonuagique

Autres

Sur la base du type de sécurité, le marché de la cybersécurité est segmenté en sécurité réseau , sécurité des terminaux, sécurité des applications, sécurité du cloud et autres.

Déploiement

Sur site

Nuage

Sur la base du déploiement, le marché de la cybersécurité est segmenté en sur site et en cloud .

Taille de l’organisation

PME

Grandes Entreprises

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la cybersécurité est segmenté en PME et grandes entreprises.

Vertical

BFSI

Gouvernement et Défense

Énergie et services publics

Soins de santé

Informatique et Télécom

Fabrication

Détail

Autres

Segment géographique couvert dans le rapport :

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la cybersécurité sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie. , Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte , Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Un rapport récent publié par Data Bridge Market Research Report, intitulé Cybersecurity, fournit une analyse approfondie du marché mondial de la cybersécurité. Le rapport de recherche est divisé de manière à mettre en évidence les domaines clés du marché et à fournir une compréhension complète au lecteur. Le rapport traite de divers aspects du marché de la cybersécurité tels que sa portée pour étudier ses moteurs et les contraintes, la taille du marché, l’analyse des segments de marché, les perspectives régionales, les principaux acteurs et le paysage concurrentiel. Le rapport de recherche sur le marché de la cybersécurité utilise une méthodologie de recherche primaire et secondaire pour fournir des données précises à ses lecteurs. Afin d’évaluer complètement le marché et les principaux acteurs. Les analystes ont également utilisé l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Principales raisons d’acheter

To gain insightful analyses of the market and have comprehensive understanding of the global market and its commercial landscape.

Assess the production processes, major issues, and solutions to mitigate the development risk.

To understand the most affecting driving and restraining forces in the market and its impact in the global market.

Learn about the market strategies that are being adopted by leading respective organizations.

To understand the future outlook and prospects for the market.

Besides the standard structure reports, we also provide custom research according to specific requirements

Table of Contents

Part 01: Executive Summary

Part 02: Scope of the Cybersecurity Market Report

Part 03: Global Cybersecurity Market Landscape

Part 04: Global Cybersecurity Market Sizing

Part 05: Global Cybersecurity Market Segmentation By Product

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

