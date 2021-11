Nouveau rapport sur l’analyse du marché du diagnostic moléculaire 2015-2021 et les principaux acteurs mondiaux (BD, Abbott, Cepheid, QIAGEN, Roche) | Prévision 2021-2028

Aperçu du marché mondial du diagnostic moléculaire :

En tirant parti de l’expérience de la recherche, de la compréhension de plusieurs domaines et des techniques avancées d’externalisation des processus de connaissances, tous les types d’exigences en matière de recherche, d’analyse et de rédaction de rapports sont traités via le document marketing fiable de Molecular Diagnostics. La recherche est effectuée avec objectivité et connaissance de l’industrie, ce qui permet de produire des rapports polyvalents et personnalisés selon les exigences des clients. Des logiciels sophistiqués ont été utilisés avec les dernières techniques de collecte d’informations pour assembler avec précision les données de marché pertinentes. Molecular Diagnostics est un rapport d’étude de marché véridique et de haute qualité qui garantit le triomphe tactique de la liste croissante de clients de DBMR.

Lors de la génération du rapport d’étude de marché des diagnostics moléculaires, une équipe d’experts obtient un inventaire des concurrents mondiaux de l’entreprise et analyse leurs produits, services, marque, ainsi que la base de consommateurs, pour déterminer comment la marque se compare à ses concurrents. Le rapport utilise les outils pour collecter des données provenant de diverses sources afin d’examiner les problèmes affectant les marchés mondiaux pertinents de l’entreprise avec lesquels les coûts peuvent être réduits et la notoriété de la marque est créée dans les secteurs appropriés. Des chercheurs qualifiés réalisent l’étude des problèmes de marché les plus urgents pour les entreprises, puis proposent des recommandations personnalisées via des rapports basés sur les données recueillies.

Exemplaire exclusif disponible de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-molecular-diagnostics-market

Le marché mondial des diagnostics moléculaires croît avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, le diagnostic moléculaire identifie ou diagnostique des maladies telles que les maladies infectieuses, les maladies génétiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques et autres en étudiant des molécules telles que l’ADN, l’ARN, les protéines dans un tissu ou un fluide. Différentes technologies telles que la PCR, la spectrométrie de masse, le séquençage de nouvelle génération, la cytogénétique, l’hybridation in situ, l’imagerie moléculaire et autres sont utilisées pour diagnostiquer différentes maladies. Les diagnostics moléculaires utilisent des outils puissants tels que le profilage de l’expression génique, l’analyse de séquences d’ADN et la détection de biomarqueurs pour déterminer la sensibilité des individus à certaines maladies ou au stade de la maladie existante.

Les principaux facteurs clés à l’origine de la croissance du marché mondial du diagnostic moléculaire sont la demande croissante d’outils de diagnostic moléculaire pour diagnostiquer les patients COVID-19, associée à une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et du cancer, une demande croissante de tests au point de service.

Le marché mondial du diagnostic moléculaire est segmenté en fonction des produits, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. Le marché des diagnostics moléculaires couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base des produits, le marché mondial du diagnostic moléculaire est segmenté en réactifs et kits, instruments et services et logiciels. Les instruments sont ensuite segmentés en instruments entièrement automatisés et en instruments semi-automatisés.

Sur la base de la technologie, le marché mondial du diagnostic moléculaire est segmenté en spectrométrie de masse (MS), électrophorèse capillaire, séquençage de nouvelle génération (NGS), puces et puces à ADN, méthodes basées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR), cytogénétique, hybridation in situ (ISH ou FISH), imagerie moléculaire et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial du diagnostic moléculaire est segmenté en oncologie, pharmacogénomique, microbiologie, tests prénataux, typage tissulaire, dépistage sanguin, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, maladies infectieuses et autres.

Basé sur le dépistage sanguin, il est en outre segmenté en spectrométrie de masse (MS), électrophorèse capillaire, séquençage de nouvelle génération (NGS), puces et puces à ADN, méthodes basées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR), cytogénétique, hybridation in situ (ISH ou FISH), imagerie moléculaire et autres. Les maladies cardiovasculaires sont ensuite segmentées en spectrométrie de masse (MS), électrophorèse capillaire, séquençage de nouvelle génération (NGS), puces et puces à ADN, méthodes basées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR), cytogénétique, hybridation in situ (ISH ou FISH), imagerie moléculaire et d’autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial du diagnostic moléculaire est segmenté en hôpitaux, laboratoires cliniques et universitaires.

Accédez au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-diagnostics-market

Principaux acteurs clés du marché mondial du diagnostic moléculaire : Abbott, Siemens Healthcare GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., BD, bioMérieux SA, Cepheid, Hologic, Inc., Life Technologies, Myriad Genetics, Inc., QIAGEN, Agilent Technologies, Inc. , Quidel Corporation, Beckman Coulter, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Illumina, Inc., IMMUCOR, Luminex Corporation, Meridian Bioscience, Hoffmann-La Roche Ltd, GenMark Diagnostics et autres. Nouveau produit lles lancements et les innovations technologiques permanentes sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région : le rapport sur le marché du diagnostic moléculaire est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) du diagnostic moléculaire dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2028 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Diagnostics moléculaires?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les acteurs clés du marché Diagnostic moléculaire?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée GRATUITE du «Rapport mondial sur le marché des diagnostics moléculaires 2021» @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-molecular-diagnostics-market

Principaux points saillants de TOC : marché mondial du diagnostic moléculaire

1 Aperçu du marché mondial des diagnostics moléculaires

2 compétitions mondiales du marché des diagnostics moléculaires par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) mondiaux de diagnostic moléculaire par région (2021-2028

4 Offre mondiale de diagnostics moléculaires (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2028)

5 Production mondiale de diagnostics moléculaires, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des diagnostics moléculaires par application

7 profils/analyses de fabricants mondiaux de diagnostics moléculaires

8 Analyse des coûts de fabrication des diagnostics moléculaires

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des diagnostics moléculaires (2021-2028)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatesales@databridgemarketresearch.com