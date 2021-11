Nouveau rapport sur l’analyse du marché des compteurs d’immunoessais-gamma APAC 2015-2021 et les principaux acteurs mondiaux (Hidex Oy, Perkin Elmer, Berthold Techn) | Prévision 2021-2028

Aperçu du marché Asie-Pacifique des compteurs d’immunoessais-gamma :

Le marché Asie-Pacifique des compteurs d’immunoessais-gamma croît avec un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 23,45 millions de dollars d’ici 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, le dosage immunologique est un test biochimique qui mesure la présence ou la concentration d’une macromolécule ou d’une petite molécule dans une solution grâce à l’utilisation d’un anticorps ou d’un antigène. Le test biochimique est réalisé à l’aide d’un appareil appelé « Compteur Gamma ». Un compteur gamma est un instrument permettant de mesurer le rayonnement gamma émis par un radionucléide.

Les principaux facteurs clés à l’origine de la croissance du marché Asie-Pacifique Immunoassay-Gamma Counters augmentent les dépenses de recherche et développement, les dépenses de santé et la sensibilisation des patients au traitement des maladies chroniques devrait offrir une opportunité de croissance lucrative pour le marché. Cependant, le coût élevé des compteurs gamma et le risque de rayonnement gamma sont les facteurs qui devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché Asie-Pacifique des compteurs d’immunoessais-gamma est segmenté en fonction du type de produit, du puits, de l’application, de l’état de la maladie, du mode d’achat et de l’utilisateur final. Le marché Immunoassay-Gamma Counters couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

En fonction du type de produit, le marché des compteurs d’immunoessais-gamma APAC est segmenté en automatisé, manuel/semi-automatisé. Par bien, le marché APAC Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en multipuits et à puits unique. En fonction de l’application, le marché APAC Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en dosages immunologiques radio, dosages de médecine nucléaire, autres. Par état pathologique, le marché APAC Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en biomarqueurs du cancer, maladies infectieuses, surveillance thérapeutique des médicaments, hormones endocriniennes, allergie, dépistage néonatal, marqueurs cardiaques, maladie auto-immune, etc. Par mode d’achat, le marché APAC Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en achat pur et simple, achat en location. Basé sur l’utilisateur final, le marché APAC Immunoassay-Gamma Counters est segmenté en laboratoires, hôpitaux, instituts de recherche et universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, banques de sang, autres.

Géographiquement, les pays couverts dans le rapport sur le marché des laxatifs sont le Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le reste de l’APAC. Le segment des achats fermes au Japon devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la possibilité de déduction pour amortissement et d’incitations fiscales.

Principaux acteurs clés du marché Asie-Pacifique des compteurs d’immunoessais-gamma : Hidex Oy, Perkin Elmer Inc, Berthold Technologies GmbH & Co. KG, ENERSYS Co. Ltd, Shinjin Medics Inc, LabLogic Systems Ltd et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2028 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Asie-Pacifique Immunoassay-Gamma Counters?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les acteurs clés du marché Immunoassay-Gamma Counters?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

