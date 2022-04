Nouveau rapport de recherche sur les perspectives du marché du tri cellulaire et les sociétés clés internationales – BD, ony Biotechnology, Union Biometrica, TERUMO | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial du tri cellulaire :

Avec un rapport international sur le marché du tri cellulaire , les entreprises connaîtront les perspectives actuelles et futures du marché sur les marchés développés et émergents. Le rapport fournit une analyse de diverses perspectives du marché à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter. Il met en évidence le segment qui devrait dominer le marché mondial du tri cellulaire et les domaines qui devraient observer la croissance la plus folle au cours de la période prévue. Un rapport d’analyse promotionnelle du marché du tri cellulaire est une étude approfondie du marché qui indique quel est l’état du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport sur le marché du tri cellulaire analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce document de marché aide à identifier les dernières croissances, les parts de marché et les politiques employées par les principaux acteurs du marché. En outre, cette étude de marché affirme que les principaux acteurs à travers le monde sur le marché du tri cellulaire et leurs principales dispositions marketing et leur entreprise publicitaire ont été mises en évidence pour offrir une compréhension claire du marché. Le rapport d’étude de marché sur le tri cellulaire donne un examen de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation.

Le marché mondial du tri cellulaire devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 573,59 millions USD d’ici 2029.

Selon une étude de marché, le tri cellulaire est une méthode qui consiste à extraire des cellules d’un organisme et à les trier en fonction de leur type. Pour identifier les zones d’intérêt et leur impact, les cellules sont à la fois taguées et étiquetées. Les différences de taille cellulaire, de morphologie et d’expression des protéines de surface sont utilisées pour séparer les cellules (forme). Le tri cellulaire est une technique d’analyse compliquée dans laquelle les anticorps conjugués à un fluorophore sont séparés les uns des autres en fonction du fluorophore auquel ils ont été exposés.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du tri cellulaire sont l’augmentation de la prévalence du cancer et du VIH et les progrès technologiques dans les trieurs de cellules, le lancement de réactifs spécifiques pour des applications spécifiques, l’augmentation des activités de recherche sur les technologies de tri cellulaire et l’augmentation de l’expansion de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.

Le marché mondial du tri cellulaire est segmenté en fonction des produits et services, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Le marché du tri cellulaire couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base des produits et services, le marché du tri cellulaire est segmenté en trieurs de cellules, réactifs et kits, consommables et services de tri de cellules .

Sur la base de la technologie, le marché du tri cellulaire est segmenté en tri cellulaire par gouttelettes basé sur la fluorescence, tri cellulaire activé magnétiquement (MACS), systèmes micro-électromécaniques (MEMS) – microfluidique, centrifugation par gradient, séparation cellulaire par immunodensité, sédimentation, marqueurs cellulaires – basé sur le tri cellulaire activé par la flottabilité (SACS) et autres.

Sur la base de l’application, le marché du tri cellulaire est segmenté en recherche et clinique. Le segment de la recherche est en outre sous-segmenté en recherche sur l’immunologie et le cancer, la recherche sur les cellules souches, la découverte de médicaments et d’autres applications de recherche.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du tri cellulaire est segmenté en instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, institutions médicales et universitaires, hôpitaux et laboratoires d’essais cliniques, laboratoires de diagnostic et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché du tri cellulaire en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’infrastructures de recherche de pointe et au financement public croissant de la recherche dans cette région. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du tourisme médical et de l’augmentation de la population de patients dans cette région.

Principaux acteurs clés du marché mondial du tri cellulaire : Molecular Machines and Industries GmbH, Miltenyi Biotec, Sony Biotechnology Inc., Union Biometrica, Inc., STEMCELL Technologies Inc., TERUMO BCT, INC., Abgenex, Sysmex Europe GmbH, Sepmag, NanoCellect Biomedical, BD, Bio-Rad Laboratories, Inc., Cytonome/ST, LLC, On-chip Biotechnologies Co., Ltd. Corporation, Beckman Coulter, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Luminex Corporation, pluriSelect Life Science UG (haftungsbeschränkt ) & Co. KG, Cellular Highways, Bay bioscience Co., Ltd et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché du tri cellulaire est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) du tri cellulaire dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du tri cellulaire?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs du marché du tri cellulaire?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du tri cellulaire

1 Aperçu du marché mondial du tri cellulaire

2 Global Competition Tri cellulaire marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de tri cellulaire, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de tri cellulaire (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Cellules de triage, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du tri cellulaire par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de tri cellulaire

8 Cellule de tri Analyse des coûts de fabrication

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du tri cellulaire (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

