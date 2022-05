Nouveau rapport de recherche sur les perspectives du marché des instruments laparoscopiques et les principales sociétés internationales – J&J, KARL STORZ, Olympus | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial des instruments laparoscopiques:

Le rapport sur le marché mondial des instruments laparoscopiques est une analyse habile et approfondie de la situation et des défis actuels. Ce rapport se concentre sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités du marché, menaces et risques pour les principaux acteurs du marché. Il met à disposition une analyse de la taille du marché, des parts, de la croissance, de la segmentation, des projections de revenus (millions USD) et une étude régionale jusqu’en 2029. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de la part de marché sont mentionnées dans le rapport. Le document d’étude de marché des instruments laparoscopiques mène également une étude sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Le rapport fiable sur le marché des instruments laparoscopiques offre un aperçu complet du marché mondial et contient des informations réfléchies, des faits, des informations historiques et des données de marché étayées par des statistiques et vérifiées par l’industrie. Il englobe également les prévisions utilisant un ensemble approprié de prévisions et des méthodologies de recherche distinctes. Ce rapport de l’industrie est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché. Le rapport de marché contient également les moteurs et les contraintes du marché des instruments laparoscopiques qui sont dérivés de l’analyse SOWT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par plusieurs acteurs et marques clés qui animent le Marché par profils d’entreprises systémiques.

Le marché mondial des instruments laparoscopiques affichera un TCAC d’environ 12,46 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la laparoscopie est une intervention chirurgicale peu invasive utilisée pour examiner les organes à l’intérieur de l’abdomen. La laparoscopie implique de petites incisions à travers le puits abdominal. Les instruments laparoscopiques facilitent les procédures chirurgicales à faible risque et, par conséquent, la procédure gagne en popularité à grande échelle.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des instruments laparoscopiques sont la prévalence croissante des troubles chroniques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, le taux croissant de population gériatrique et l’augmentation des dépenses. pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Le marché mondial des instruments laparoscopiques est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Le marché des instruments laparoscopiques couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de produit, le marché des instruments laparoscopiques est segmenté en laparoscopes, dispositifs énergétiques, insufflateurs, systèmes d’aspiration/irrigation , dispositifs de fermeture, instruments à main, dispositifs d’accès, ciseaux laparoscopiques, crochets laparoscopiques et accessoires. Les laparoscopes sont sous-segmentés en laparoscopes vidéo et en laparoscopes à fibre optique.

Sur la base de l’application, le marché des instruments laparoscopiques est segmenté en chirurgie gynécologique, chirurgie générale, chirurgie urologique, chirurgie colorectale, chirurgie bariatrique, chirurgie pédiatrique et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des instruments laparoscopiques est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques spécialisées.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des instruments laparoscopiques en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de chirurgies mini-invasives et de la population gériatrique en constante augmentation.

Principaux acteurs clés du marché mondial des instruments laparoscopiques : KARL STORZ SE & Co. KG, Mediflex Surgical Products, Olympus Corporation, Stryker, Microline Surgical, GRENA LTD, Timesco Healthcare Ltd., Maxer Endoscopy GmbH, Péters Surgical, Ackermann Instrumente GmbH, Hospiinz , Innovations chirurgicales, B. Braun Melsungen AG, Smith & Nephew, CONMED Corporation, Cook, MEDTRONIC, Richard Wolf GmbH, Medline Industries, Inc. et Johnson & Johnson Services. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché des instruments laparoscopiques est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des instruments laparoscopiques dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des instruments laparoscopiques?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Instruments laparoscopiques?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

