Nouveau rapport de recherche sur les perspectives du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique MEA, prévisions 2029 | Allergan, Stryker, Karl Storz

Synopsis du marché des appareils de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique:

Les informations d’étude de marché sur le rapport sur le marché des appareils de chirurgie esthétique et cosmétique analysent les principaux défis auxquels l’industrie de la santé est confrontée actuellement et dans les années à venir, ce qui donne une idée aux autres acteurs du marché des problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période de temps. . Ce rapport sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification stratégiques, l’analyse du marché cible, les idées et l’innovation.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique sont la croissance rapide de la population gériatrique et l’augmentation du revenu par habitant, l’augmentation des progrès technologiques entraîne une augmentation du lancement de produits par les principaux acteurs du marché. Le marché des appareils de chirurgie esthétique et cosmétique se développe énormément à travers le monde en raison de la croissance de la population gériatrique dans le monde. La présence d’une large gamme de produits de dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique répond aux besoins des chirurgiens en chirurgie esthétique et cosmétique.

Le marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique est en croissance avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 66,42 millions USD d’ici 2029.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, le Koweït, l’Égypte, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique. L’Afrique du Sud devrait croître avec le taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’avancement des dépenses de santé pour le segment des implants mammaires/implants mammaires.

Un rapport d’activité de qualité Dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique a été planifié avec un engagement total et une transparence dans la recherche et l’analyse. Le rapport d’analyse de marché énumère un certain nombre de moteurs et de contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2019, l’année de base 2022 et la période de prévision 2022-2029. Le rapport met en lumière les opportunités potentielles et clés sur un nouveau marché géographique. Ce rapport sur le marché universel des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique comprend globalement une analyse absolue et distincte des moteurs et contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie, une analyse exhaustive de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs.

Principaux joueurs clés :

1 Allergan (filiale d’abbvie INC)

2 GC Esthétique

3 HANSBIOMED CO. LTD

4 Laboratoires Arion

5 Polytech Health & Aesthetics Gmbh

6 Sientra, Inc.

7 Silimé

8 Stryker

9 Integra Lifesciences

10 AS lipoélastique

11 Karl Storz Se & Co. Kg

Portée et taille du marché des appareils de chirurgie esthétique et cosmétique au Moyen-Orient et en Afrique

En termes de type, le marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique est segmenté en implants mammaires/implants mammaires, implants pour le corps et implants sur mesure.

Basé sur la matière première, le marché des dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique est segmenté en polymères, métaux et biomatériaux . En 2022, le segment des polymères domine le marché en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de la demande croissante de divers dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique en polymère.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des appareils de chirurgie esthétique et cosmétique est segmenté en cliniques, hôpitaux, cliniques de dermatologie et autres.

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des appareils de chirurgie esthétique et cosmétique, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les appareils de chirurgie esthétique et cosmétique, y compris les produits, les ventes /revenus et position sur le marché

6 Dispositifs de chirurgie esthétique et cosmétique Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

