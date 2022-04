Note sur le marché de la détection et de la réponse gérées (MDR) Une croissance digne de 28,00 % d’ici 2028 Analyse par IBM, Bae Systems, Fireeye, Kudelski Security

La pénétration croissante de l’IoT dans le fonctionnement de différentes industries et le nombre croissant de cyberattaques sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché de la détection et de la réponse gérées (MDR).

Taille du marché – 974,9 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 28,00%, tendances du marché – L’incorporation croissante du MDR dans les PME.

Le marché mondial détection et de la réponse gérées (MDR) devrait atteindre 7 256,4 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le MDR peut être considéré comme un service externalisé qui fournit des services de réponse et d’identification des menaces aux organisations, une fois qu’une menace est découverte. Divers facteurs soutiennent la croissance du marché. Le fait qu’en 2016, 2 millions de postes de cybersécurité n’étaient pas pourvus, ce qui devrait augmenter pour atteindre 3,5 millions d’ici 2021, établit clairement le besoin d’un personnel de cybersécurité adéquat dans un grand nombre d’organisations. Le fait mentionné ci-dessus détient une marge de manœuvre majeure pour l’expansion du marché. MDR traite des problèmes importants qui ont un impact négatif sur les entreprises modernes.

Il peut être résolu avec MDR car il s’agit d’un service externalisé. En ce qui concerne la région, l’Europe occupe une position dominante sur le marché. La position de marché détenue par la région résulte de la dépendance croissante aux réseaux électroniques, de sa concentration continue sur la cybercriminalité et de la création d’un centre européen de la cybercriminalité qui met l’accent sur l’application de la loi, ce qui a un impact positif sur la demande de service dans cette région.

Les principaux participants sont IBM, Bae Systems, Fireeye, Kudelski Security, Optiv Security, Arctic Wolf Networks, Paladion, Rapid7, Watchguard et Redscan.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

En ce qui concerne le type de sécurité, le segment Endpoint Security a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 213,3 millions USD en 2020, avec un taux de croissance de 30,7 % au cours de la période de prévision. Les périphériques réseau sont des terminaux qui sont connectés à distance et constituent le point d’entrée des cybermenaces probables. Les revenus générés par le segment Endpoint Security sont attribués au fait qu’avec l’aide de ce type de prévention continue des menaces en temps réel, une détection peut être fournie qui aide à résoudre le problème de la cybermenace.

Dans le contexte du type de service, le segment Détection des menaces détenait la plus grande part de marché de 38,0 % en 2020, avec un taux de croissance de 30,7 % au cours de la période de prévision. La domination du marché du segment résulte de l’importance croissante accordée à la prévention du vol de données parmi divers utilisateurs finaux et à l’efficacité de ce service dans l’analyse des données médico-légales collectées pour identifier, surveiller et gérer les menaces de sécurité.

En ce qui concerne l’utilisateur final, le segment Banque, services financiers et assurances détenait la plus grande part de marché de 26,0 % en 2020, avec un taux de croissance de 30,8 % au cours de la période de prévision. Le secteur étant très vulnérable aux violations de données, aux menaces de sécurité et au coût élevé de chaque enregistrement volé lors de violations de données, propulse l’incorporation du service.

Dans le contexte de la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 31,6 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 26,9 % du marché d’ici 2028. Le taux de croissance connu par la région est attribué à sa transformation numérique, une infrastructure cloud bien développée et des initiatives gouvernementales telles que Digital India.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la détection et de la réponse gérées en fonction du type de sécurité, de la taille de l’organisation, du type de service, du déploiement, de l’utilisateur final et de la région :

Security Type Outlook (Revenu, USD Million; 2020-2028)

Network Security

Endpoint Security

Cloud Security

Application Security

Autres

Type de taille d’organisation Perspectives (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Type de service Perspectives (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Réponse aux incidents retenus

Détection des menaces

Surveillance protectrice

Autres

Type de déploiement Perspectives (Revenus, Millions USD ; 2020-2028)

hébergé

sur

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Santé

Banque, services financiers et assurance [BFSI]

Énergie et services publics

Télécommunications et informatique

Gouvernement et Defe nse

détail

Fabrication

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Questions clés abordées dans la détection et la réponse gérées (MDR) mondiales Rapport sur le marché :

quel TCAC de revenus le marché mondial Détection et réponse gérées (MDR) devrait-il enregistrer tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial de Détection et réponse gérées (MDR)?

Quelle région devrait représenter la plus forte croissance des revenus au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux moteurs qui devraient alimenter le marché mondial?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse Five Force de Porter sur le marché mondial Détection et réponse gérées (MDR) ?

Quelles sont les principales contraintes qui devraient entraver la croissance du marché mondial ?

