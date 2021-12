NOR Flash Market va croître à un TCAC de 14,4 % pour atteindre 6 069,5 millions de dollars US de 2021 à 2028

Le marché Flash NOR devrait atteindre 6 069,5 millions de dollars US d’ici 2028, contre 2 361,9 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 14,4 % de 2021 à 2028.

La mémoire flash NOR est un support de stockage de mémoire informatique électronique non volatile qui peut être supprimé et reprogrammé électriquement. La demande croissante de flash NOR dans les applications où des octets de données individuels doivent être écrits et lus, et où un accès aléatoire et un accès d’exécution sur place sont nécessaires, stimule la croissance du marché. Les solutions flash NOR ont des capacités en mégabits et en bas gigabits, ce qui est leur principale caractéristique. De plus, les fonctionnalités de haute fiabilité et d’intégrité des données ont conduit à une augmentation de la base de clients pour la mémoire flash NOR au fil des ans.

Principaux acteurs du marché Flash NOR :

• Cypress Semiconductor Corporation

• Solution Silicium Intégrée Inc.

• Micron Technology, Inc.

• Winbond Electronics Corporation

• Microchip Technologies, Inc.

• Macronix International Co., Ltd

• JSC

• Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

• Semi-conducteur de dialogue

• GigaDevice

Aperçu du marché Flash NOR

Le besoin croissant de fonctionnalités avancées stimule la croissance du marché NOR Flash

Les développements technologiques en expansion rapide, associés à la production énorme de données, ont considérablement augmenté la demande de solutions de mémoire flash capables de gérer efficacement des données volumineuses. La mémoire flash NOR s’adapte à presque toutes les attentes de l’utilisateur final, car elle offre de meilleures performances de lecture et fonctionne plus rapidement que les technologies de mémoire déjà existantes.

Aperçu du marché basé sur les applications

Il y a une augmentation de la demande de mémoire flash NOR dans de nombreuses applications industrielles, nécessitant plus de stockage de code et de données. La demande de mémoire flash NOR série intégrée augmente, les développeurs d’appareils recherchant des solutions de mémoire intégrée haute densité pouvant fournir un stockage au coût par gigabit le plus bas disponible.

Les segments et sous-sections du marché Flash NOR sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (Flash NOR série et Flash NOR parallèle), densité (moins de 250 Mo, 250 Mo-1 Go et plus de 1 Go) et application (industriel, télécommunications, réseau, automobile, espace de réseau intelligent et autres)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Flash NOR

La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance économique du secteur manufacturier dans la plupart des pays en raison de la fermeture des entreprises et des restrictions de verrouillage. Les ventes de produits tels que les voitures et l’électronique ont également diminué pendant quelques mois en 2020. La fermeture des bureaux, des lieux publics, des écoles, des transports et d’autres espaces a également entravé la croissance du marché. L’industrie des semi-conducteurs a été durement touchée par la baisse de la demande de composants électroniques du secteur industriel.

Principaux points clés du marché Flash NOR

• Aperçu du marché Flash NOR

• NOR Flash Market Concurrence

• NOR Flash Marché, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché Flash NOR par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché Flash NOR

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

