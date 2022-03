NON CLASSÉ Marché du système de stationnement automatisé 2022 – Étude récente comprenant les facteurs de croissance, les applications, l’analyse régionale, les acteurs clés et les prévisions jusqu’en 2028

Ce rapport d’étude de marché englobe les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT bien établie. Le rapport présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs. Le rapport de marché mesure également les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de marketing. Le rapport met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. L’universel Ce rapport d’activité agit comme une colonne vertébrale solide pour l’industrie avec laquelle il peut surpasser la concurrence.

Le marché mondial du système de stationnement automatisé devrait connaître un TCAC sain de 12,95 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Initiative croissante de développement de villes intelligentes et demande croissante des résidences de luxe les bâtiments sont le facteur de croissance de ce marché.

Dynamique du marché mondial du système de stationnement automatisé:

Facteurs de marché:

La demande croissante de solutions de stationnement durables et vertes stimulera le marché

L’urbanisation croissante et de meilleures infrastructures accéléreront également la croissance du marché

La rareté des terrains de stationnement est un facteur moteur de la croissance de ce marché

Le nombre croissant de véhicules contribuera également en tant que facteur de croissance du marché

Contraintes du marché :

La grande complexité du système limitera la croissance de ce marché

Les problèmes liés au contrôle de la qualité entraveront également la croissance du marché

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché mondial du système de stationnement automatisé:

Liste des acteurs actuellement présentés dans le rapport – Westfalia Parking, fehr Lagerlogistik AG, unitronics development & design., Robotic Parking Systems, Inc., FATA Automation, CityLift, Park Plus, Inc., wohr Parking System Pvt. Ltd., PARKMATIC TM, EITO&GLOBAL INC., IHI Corporation, SIMMATC,

Actuellement, le rapport de recherche accorde une attention particulière et se concentre sur les régions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

Segmentation globale du marché Système de stationnement automatisé :

