Noble Gas Market Analysis, Region & Country Revenue Share, & Forecast Till 2028

La taille du marché mondial du gaz noble devrait atteindre une valeur de 13,19 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante du xénon dans les phares automobiles en raison de réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique stimule la croissance des revenus du marché. Les ampoules au xénon peuvent également être utilisées dans les projecteurs de lumière, les projecteurs de cinéma et les flashs d’appareil photo. Dans les écrans plasma, le xénon contribue à environ 5,0 % du mélange gazeux.

L’industrie de l’électricité et de l’énergie se développe rapidement en termes de revenus en raison de la demande constante d’électricité à travers le monde. Le marché mondial des gaz nobles devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste entre 2021 et 2028. Il y a eu une augmentation rapide de la consommation d’énergie dans divers secteurs verticaux tels que la fabrication, l’agriculture, l’informatique et la communication, la santé, les bâtiments commerciaux et résidentiels. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides, la sensibilisation croissante à l’énergie verte, l’adoption croissante des maisons intelligentes et des bâtiments intelligents et l’augmentation des investissements dans le développement de produits durables alimentent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport met en lumière les détails de chaque acteur du marché sur le marché mondial des gaz nobles, ainsi que son statut mondial, la situation financière de son portefeuille de produits, son plan d’expansion commerciale et son accord de licence. Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies clés telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les coentreprises, les collaborations et les lancements de produits pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur base de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial du gaz noble comprennent:

Groupe Messer,

PLC Linde,

Praxair inc.,

Golfe Cryo,

Usines de gaz industriels de Buzwair,

BASF SE,

Gazprom,

Airgas Inc.,

Air Products and Chemicals Inc.,

Société Taiyo Nippon Sanso.

Questions clés traitées dans le rapport sur le marché mondial du gaz noble:

Quelle est la taille attendue du marché mondial du gaz noble au cours de la période de prévision?

Quelles sont les principales contraintes qui devraient entraver la croissance globale du marché entre 2021 et 2028 ?

Quels facteurs clés devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial Noble Gas tout au long de la période de prévision?

Quel marché régional devrait représenter la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision ?

Quels revenus du marché régional devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial du gaz noble?

Le rapport fournit également des détails sur chaque segment et les principales régions couvertes sur le marché mondial du gaz noble.

Segmentation globale du marché Gaz noble :

Saisissez Outlook :

Hélium

Krypton

Argon

Néon

Xénon

Radon

Perspectives d’application :

Analyse chimique

Fluide de travail

Réfrigérant

Publicité

Tubes de télévision

Éclairage

Isolation

Soudage

Anesthésique

Projection d’images

Par perspectives d’utilisation finale

Gaz de pétrole

Exploitation minière

Soins de santé

Aérospatial

Construction de bâtiments

Du pouvoir

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Russie ROYAUME-UNI Allemagne France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite ÉMIRATS ARABES UNIS Israël Reste de la MEA



Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Nous proposons également la personnalisation des rapports en fonction des besoins du client. Vous pouvez vous connecter à nous pour obtenir plus de détails sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

