Taille, part, tendances et industrie mondiale du marché des puces NFC d’une valeur de 17 827,0 millions de dollars d’ici 2028: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « NFC Chip Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type, Storage Capacity, End-User », le marché était évalué à 8 714,4 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 17 827,0 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 10,8 % de 2021 à 2028.

L’automobile, le transport aérien, les transports publics, la vente au détail et la médecine sont des secteurs critiques qui devraient être les utilisateurs finaux les plus cruciaux de la technologie NFC. Pour obtenir un avantage concurrentiel dans le scénario de marché actuel, les parties prenantes du marché actuel des puces NFC recherchent activement des opportunités de collaboration avec d’autres concurrents sur le marché. L’émergence de groupes d’intérêts spéciaux (GIS) a alimenté le développement de nouvelles solutions créatives pérennes basées sur la technologie NFC. La croissance dans les domaines susmentionnés aura un impact positif sur la croissance du marché des puces NFC.

Marché des puces NFC : paysage concurrentiel et développements clés

AMS SA ; Broadcom Inc. ; Identiv, Inc ; Toshiba Corporation ; Société intel; Semi-conducteurs NXP ; Samsung Electronics Co., Ltd. ; Qualcomm Technologies, Inc. ; STMicroelectronics ; et Texas Instruments Incorporated figurent parmi les principaux acteurs présentés au cours de cette étude de marché. En outre, plusieurs autres acteurs essentiels du marché des puces NFC ont été étudiés et analysés pour obtenir une vision globale du marché et de son écosystème.

La plupart des initiatives de marché ont été observées dans la région nord-américaine, qui présente un potentiel élevé de produits, solutions et services liés au marché. Quelques-unes des initiatives de marché importantes de l’industrie sont mentionnées ci-dessous :

2022 : Collaboration d’Identiv, Inc. avec les balises NXP ou NFC- Enabled Secure Sensing dans le domaine de l’intégrité des produits et de la surveillance de l’état. La collaboration est pour l’entreprise à la recherche constante d’innovation dans l’espace des produits intelligents et sécurisés.

2021 : Samsung Electronics travaille avec Microsoft sur un nouveau projet de réalité augmentée/mixte impliquant HoloLens, un rapport des médias coréens. Les HoloLens sont des lunettes intelligentes de réalité mixte montées sur la tête développées par Microsoft pour les entreprises et diverses industries, et l’implication de Samsung pourrait concerner le matériel.

La technologie NFC a été initialement intégrée aux smartphones en 2011 et est désormais largement intégrée à la plupart des téléphones, qu’ils fonctionnent sur iOS ou Android. Une puce de contrôleur NFC est fixée à une antenne NFC dans un smartphone compatible NFC. La puce du contrôleur est une unité centrale de traitement personnalisée qui accepte et exécute les instructions du logiciel du processeur d’application pour terminer la détection de la balise NFC et/ou la lecture du contenu de la balise NFC. Contrairement à Bluetooth, NFC transfère des données sans avoir besoin d’appairage manuel ou de découverte d’appareil. Lorsqu’un autre appareil NFC entre dans la plage de 4 pouces précédemment sélectionnée, une connexion NFC est automatiquement établie. Lorsque les deux appareils sont à portée, ils communiquent rapidement et fournissent des invites à l’utilisateur. Le NFC peut exécuter une large gamme de fonctions tactiles, et les portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay ne font qu’effleurer la surface. Les fans de musique peuvent utiliser NFC pour connecter facilement leur mobile aux haut-parleurs, ainsi que pour se connecter à leur ordinateur de travail, déverrouiller la portière de leur voiture et suivre leurs informations de santé et de forme physique.

Les données sont recueillies et stockées dans des bases de données à accès contrôlé qui peuvent être visualisées sous diverses formes pour aider à améliorer la logistique, simplifier la tenue des dossiers et éviter les erreurs. Les bracelets traditionnels des patients peuvent être remplacés par des étiquettes NFC et des bracelets compatibles NFC, mis à jour avec des informations en temps réel telles que la date à laquelle un médicament a été administré pour la dernière fois ou le traitement à effectuer. Lorsque des étiquettes NFC sont placées sur l’emballage ou l’étiquette d’un médicament, les utilisateurs peuvent vérifier la légitimité du médicament, vérifier les détails de la posologie et en savoir plus sur les effets secondaires et les interactions médicamenteuses en appuyant simplement sur l’étiquette avec leur smartphone ou leur tablette. La balise permet également d’accéder à des liens Web, à des informations supplémentaires, à une demande de renouvellement ou aux coordonnées d’un professionnel de la santé. Au fur et à mesure que l’industrie met en œuvre la technologie, NFC améliore considérablement les soins en réduisant les coûts, en augmentant l’efficacité et en améliorant les résultats dans les établissements de santé et à domicile.

En 2021, Broadcom a lancé la puce de récepteur GNSS L1/L5 la moins puissante au monde, la BCM4778, pour les applications mobiles et portables.

