Next Big Thing du marché des véhicules autonomes à itinéraire fixe | Toyota Motor, Robert Bosch, Hyundai Motor

Advance Market Analytics a publié une nouvelle publication de recherche sur « Fixed Route Autonomous Vehicle Market Insights, to 2027 » avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché des véhicules autonomes à itinéraire fixe a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

Toyota Motor Corporation (Japon), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Hyundai Motor Company (Corée du Sud), Mercedes-Benz Group AG. (Allemagne), General Motors Company (États-Unis), The Volvo Group (Suède), EasyMile (France), Ford Motor Company (États-Unis), Volkswagen (Allemagne), Tesla Inc. (États-Unis).

Portée du rapport du véhicule autonome à itinéraire fixe

Un véhicule autonome à itinéraire fixe est une voiture autonome qui affiche des itinéraires prédéterminés, comme un bus ou un train. Ces véhicules sont importants car ils peuvent aider à réduire les embouteillages et la pollution tout en offrant un mode de transport efficace aux citadins. Ces véhicules utilisent l’intelligence artificielle, la détection et la télémétrie de la lumière (LiDAR) et la technologie de détection RADAR pour lire et détecter leur environnement. Compte tenu de l’avancement de la technologie du véhicule à tout (V2X) et de l’essor des véhicules autonomes dans tous les secteurs, le marché des véhicules autonomes devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par type (voiture, bus, camion), application (transport, tourisme, logistique), technologie (intelligence artificielle, apprentissage automatique), composant (matériel, logiciel)



Tendances du marché :

intégration de technologies avancées telles que AL et ML

Opportunités :

Investissement élevé dans le développement de fonctionnalités avancées dans le véhicule par les joueurs

Demande croissante de systèmes d’aide à la conduite dans les véhicules

Moteurs du marché :

la croissance des transports publics dans le monde entraîne la demande de véhicules autonomes

Le nombre croissant d’accidents dus à une erreur humaine a déclenché le besoin d’une technologie autonome dans les véhicules

Les régions incluses sont : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc , Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

couverts dans la table des matières de Global Marché des véhicules autonomes à itinéraire fixe :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Véhicule autonome à itinéraire fixe

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des véhicules autonomes à itinéraire fixe.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités du véhicule autonome à itinéraire fixe

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des véhicules autonomes à itinéraire fixe, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Véhicule autonome à itinéraire fixe qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2021-2027)

Chapitre 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des véhicules autonomes à itinéraire fixe est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



