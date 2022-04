Next Big Thing du marché de la gestion de réseau unifiée | Géants majeurs Cisco Systems, IBM, CAT Technologies

Le dernier rapport d’enquête sur le marché mondial de la gestion de réseau unifié met en lumière l’évolution de la dynamique dans le secteur de l’alimentation et des boissons et élabore la taille du marché et le modèle de croissance de chacun des segments de gestion de réseau unifié. Alors que le changement vers la valeur se poursuit, les producteurs relèvent les défis de la nutrition personnalisée et des profils gustatifs correspondants. De larges listes de fabricants ont été prises en compte dans l’enquête; pour inclure un mélange de leaders et de fabricants émergents pour le profilage d’entreprise qui comprend Compuware Corporation, Cisco Systems, Inc., IBM Corporation, CAT Technologies, HP. Inc., Juniper Networks, EMC Corporation, Nokia Networks (Alcatel-Lucent), Avaya Inc. et Ericcson AB, entre autres.

Bref aperçu sur la gestion de réseau unifiée

La gestion de réseau unifiée est l’administration de l’infrastructure câblée et sans fil mise en place à l’intérieur de toute organisation via une console ou une interface unique commune. Un large éventail de fonctions réseau sont gérées via une console unique qui comprend le provisionnement, la planification, la surveillance, la configuration, la gestion des attentes, la journalisation et la création de rapports. En dehors de cela, la console doit avoir des fonctionnalités distinctes pour les réseaux filaires et sans fil qui servent la criticité sur le réseau. Fiabilité de la connexion, gestion et surveillance du spectre, fonctions de sécurité supplémentaires. Les tendances croissantes à l’utilisation d’appareils mobiles personnalisés tels que les smartphones et les tablettes et à l’accès à distance aux données de l’organisation via un réseau sécurisé entraînent une demande croissante pour ces technologies de gestion de réseau.

L’analyse au niveau du pays dans l’étude de marché sur la gestion unifiée du réseau fournit une répartition comme suit

: Amérique du Nord (États-Unis et Canada) {Taille du marché en valeur (millions USD) et ventes (unités), analyse de la croissance (%) et analyse des opportunités}

– Amérique latine (Brésil , Mexique et reste de l’Amérique latine) {Taille du marché (millions USD) et ventes (unités), analyse de la croissance (%) et analyse des opportunités}

– Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pologne, Suède et RoE) {Taille du marché (millions USD) et ventes (unités), analyse de la croissance (%) et analyse des opportunités}

– Asie (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, reste de l’Asie) {Taille du marché (millions USD) et ventes (unités), analyse de la croissance (%) et analyse des opportunités}

– Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie saoudite, Israël, Afrique du Sud, Égypte, RoMEA) {Taille du marché (millions USD) et ventes (unités), analyse de la croissance (%) et analyse des opportunités}

– Reste du monde {Taille du marché ( milliards USD) et ventes (unités), analyse de la croissance (%) et analyse des opportunités}

