Moyen-Orient et Afrique NOR Flash Market 2021 Meilleure stratégie réalisable qui vous aidera à augmenter vos revenus jusqu’en 2028 | Micron Technology, Inc, Dialog Semiconductor, GigaDevice

Le marché flash NOR du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait atteindre 385,0 millions de dollars US d’ici 2028, contre 148,3 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 14,6 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «Moyen-Orient et Afrique NOR Flash Market» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que avec l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché Flash NOR au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

La mémoire flash NOR est une mémoire de stockage électronique non volatile qui peut être supprimée et reprogrammée électriquement. La demande croissante de flash NOR dans les applications où des octets de données individuels doivent être écrits et lus et où un accès aléatoire et un accès exécuté sur place sont nécessaires devrait stimuler la croissance du marché. Le flash NOR offre des fonctionnalités avantageuses telles que des capacités dans la gamme des mégabits et des gigabits bas. Les fonctionnalités de haute fiabilité et d’intégrité des données fournies par le flash NOR ont conduit à une augmentation de la clientèle pour ce type de mémoire flash au fil des ans.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Cypress Semiconductor Corporation Integrated Silicon Solution Inc. Micron Technology, Inc WINBOND ELECTRONICS CORPORAITON Microchip Technologies, Inc. Macronix International Co., Ltd Dialog Semiconductor GigaDevice

L’augmentation rapide des applications centrées sur les données des mémoires flash NOR dans de nombreux secteurs verticaux de l’industrie dans le monde, associée à l’importance croissante des appareils mobiles et de la technologie connectée, devrait offrir une augmentation de la demande de mémoires flash NOR. De plus, les technologies flash NOR hautes performances permettent la simplification de la hiérarchie de la mémoire, qui peut être utilisée pour incorporer la non-volatilité dans les circuits logiques, résultant en une nouvelle application pour les mémoires flash NOR dans la sécurité matérielle et l’informatique neuromorphique. De plus, les mémoires non volatiles ont également été récemment utilisées pour le développement d’une architecture de mémoire empilable 3D. La demande croissante des sociétés informatiques pour sécuriser davantage le système d’un ordinateur et améliorer son efficacité devrait conduire à des applications innovantes des mémoires flash NOR. La tendance devrait par la suite encourager la croissance du marché flash NOR au cours de la période de prévision. La vision de l’Internet des objets (IoT) à l’échelle de l’industrie prévoit l’installation d’une abondance d’appareils connectés dans le réseau mondial. Cette croissance sans précédent de l’installation d’appareils connectés a entraîné un défi de mémoire critique pour l’IoT, qui est résolu par des technologies de mémoire innovantes. La mémoire flash NOR offre des lectures aléatoires rapides et une fiabilité à long terme, ce qui la rend adaptée aux appareils grand public automobiles, médicaux et portables à mesure que la mobilité et l’IoT se développent. En outre, la demande de mémoires flash NOR sur le marché de l’IoT sera accrue par le besoin croissant d’interopérabilité pour prendre en charge la pile de protocoles multiples afin de combler le manque de normes de connectivité IoT adoptées dans le monde entier.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Flash NOR au Moyen-Orient et en Afrique. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Moyen-Orient et Afrique NOR Flash pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Flash NOR au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Flash NOR du Moyen-Orient et de l’Afrique.

La recherche sur le marché Moyen-Orient et Afrique NOR Flash se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Flash NOR du Moyen-Orient et de l’Afrique en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Flash NOR au Moyen-Orient et en Afrique.

