Moyen-Orient et Afrique Insuffisance urinaire Taille, croissance, demande, développement, tendances, part, portée, revenus et prévisions du marché 2029

La vessie sous-active (UAB) est une condition clinique dans laquelle les troubles de la miction résultent d’une diminution de la contraction du muscle détrusor (le muscle détrusor de la vessie) pendant la miction. Elle se caractérise par la sensation d’avoir à uriner immédiatement, donc cette condition n’est pas la même qu’une vessie hyperactive. La présente invention concerne une composition pharmaceutique pour la prévention ou le traitement de l’UAB, qui a pour effet d’améliorer le débit urinaire et l’effet d’améliorer la surdistension de la vessie (l’effet de réduire la capacité de la vessie), et peut donc être utilisée pour la prévention ou le traitement de l’UAB.

Le marché de l’insuffisance vésicale au Moyen-Orient et en Afrique est favorable et vise à ralentir la progression de la maladie. Le marché de la vessie sous-active au Moyen-Orient et en Afrique augmentera à un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

Certains des acteurs du marché sont

Astellas Pharmaceuticals

Aurobindo pharmaceutique.

Boehringer Ingelheim International Ltd.

McCloz Pharmaceutical Company, Ltd.

Orion Corporation

Novartis

Pfizer

Cipla

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Sun Pharmaceutical Co., Ltd.

Amiral, S.A.

Laboratoire d’alchimie.

Dynamique du marché des vessies au Moyen-Orient et en Afrique

Cette section porte sur la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

conducteur

Augmentation de la prévalence des troubles neurologiques

L’UAB est un trouble neurologique courant dans lequel les nerfs et les muscles ne fonctionnent pas bien ensemble, entraînant une miction prolongée, avec ou sans sensation de vidange incomplète de la vessie. Dans cet état, l’activité contractile du muscle détrusor est déformée et se caractérise par un flux urinaire lent, une hésitation et une tension à uriner, avec ou sans sensation de vidange incomplète de la vessie, et parfois même des symptômes de stockage. En conséquence, la vessie ne se vide pas ou ne se vide que partiellement en raison de l’incapacité des muscles de la vessie à évacuer correctement l’urine.

Par conséquent, les patients UAB peuvent présenter divers symptômes de miction et peuvent être accompagnés d’une grande quantité d’urine résiduelle. Les complications de la rétention urinaire et des infections des voies urinaires (IVU) dues à l’urine résiduelle chronique sont courantes et sont devenues un problème. De plus, il s’agit d’un état pathologique autre que l’hyperactivité vésicale caractérisé par une urgence urinaire, qui a retenu l’attention ces dernières années. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies neurogènes de la vessie devrait stimuler la croissance du marché. Cela entraînera une augmentation de la demande de traitements capables de détecter les patients et le marché devrait donc connaître une croissance lucrative.

Les dépenses de santé augmentent

L’instrumentation, la main-d’œuvre et la gestion médicale entraîneront une part importante des coûts pour les acteurs du marché en cas de dommages aux enquêteurs, d’assurance, de transport, d’honoraires du comité d’éthique, de traitement des données et d’autres consommables. Les dépenses de santé comprennent tous les services de santé, les kits de dépistage, les activités de planification familiale et l’assistance médicale d’urgence désignée. Les comptes nationaux de la santé fournissent une série d’indicateurs basés sur les dépenses recueillies dans un cadre internationalement reconnu. Les facteurs qui déterminent les dépenses de santé dans tout pays sont le revenu (PIB par habitant), les progrès technologiques et les changements dans la pratique médicale, ainsi que les caractéristiques du système de santé.

L’augmentation des dépenses de santé a également aidé les organisations de santé et les agences gouvernementales à accroître leurs activités de recherche sur les médicaments contre la ménopause, les essais cliniques à venir et les activités de R&D. De plus, le coût impliqué dans la production et la fabrication de nouveaux produits, les acteurs du marché ont besoin d’une allocation appropriée du capital et des ressources, c’est pourquoi le gouvernement a joué un rôle d’aide dans ce cas. L’augmentation des dépenses de santé conduit également à un développement économique et à une croissance du secteur de la santé. Par ailleurs, l’augmentation du revenu disponible de la population est également un facteur favorable. Par conséquent, l’augmentation des dépenses de santé devrait alimenter la croissance du marché à l’avenir.

Chance

Les complications urinaires du diabète en hausse

L’une des causes connues de l’UAB comprend la neuropathie autonome, comme le diabète. De plus, le diabète est associé à une apparition précoce et à une sévérité accrue des maladies urologiques entraînant des complications urologiques coûteuses et débilitantes. Ces complications urinaires, notamment le dysfonctionnement de la vessie et les infections des voies urinaires, ont un impact profond sur la qualité de vie des hommes et des femmes atteints de diabète. Le diabète et les maladies urologiques sont des problèmes de santé très fréquents, avec une augmentation marquée de la prévalence et de l’incidence avec l’âge. Les complications urinaires du diabète sont un impact direct. Le diabète est la maladie la plus importante avec une incidence élevée dans le monde.

Les complications vésicales liées au diabète peuvent être dues à des modifications des muscles lisses du détrusor, à un dysfonctionnement neuronal et à un dysfonctionnement urothélial. Selon les nerfs impliqués, les effets de la neuropathie diabétique peuvent aller de l’inconfort et de l’engourdissement des jambes aux complications du système digestif, des voies urinaires, des vaisseaux sanguins et du noyau. L’augmentation des données sur le diabète augmentera considérablement le risque de complications urologiques du diabète dans le monde. Par conséquent, il est nécessaire de proposer de futures lignes de recherche et de soins cliniques pour le traitement adéquat des complications urologiques du diabète. Le soutien d’autres organisations est également nécessaire pour atteindre les zones sous-développées et remédier aux complications négligées. alors,

Portée du marché Moyen-Orient et Afrique Insuffisance vésicale

Le marché de l’insuffisance vésicale au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en quatre segments importants basés sur le type, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. Intersegment Growth vous aide à analyser la croissance et la stratégie des segments pour vous rapprocher du marché et identifier les différences dans leurs domaines d’application principaux et leurs marchés cibles.

écrit

traitement médical

méthodes chirurgicales

dispositif d’assistance urétrale

Thérapie génique et par cellules souches

En fonction du type, le marché est segmenté en pharmacothérapie, approche chirurgicale, dispositif d’assistance urétrale et thérapie par cellules souches et gène.

Voie administrative

oral

parentéral

autre

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en oral, parentéral et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

Institutions académiques et de recherche

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements universitaires et de recherche, etc.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

autre

Analyse / aperçu du marché régional de l’insuffisance urinaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’insuffisance vésicale au Moyen-Orient et en Afrique est analysé, fournissant des informations sur la taille du marché et les tendances par type, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’insuffisance urinaire au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, le Koweït, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le marché de la vessie sous-active au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître en 2022 en raison de la prévalence croissante des troubles de la vessie et de la croissance de la population gériatrique. Les progrès technologiques et les approbations croissantes de produits pour traiter les troubles de la vessie contribuent également à la croissance du marché. L’Afrique du Sud devrait dominer en raison de la présence d’importants acteurs du marché et d’un système de santé bien établi pour les troubles de la vessie.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des modifications réglementaires du marché qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les défis dus à une faible ou grande concurrence des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de la fourniture d’une analyse prédictive des pays. Les données. .

