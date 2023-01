moyen-orient et afrique ingrédient bioactif Marché et devrait atteindre 4 332 634,42 mille USD d’ici 2028.

moyen-orient et afrique ingrédient bioactif Marché et devrait atteindre 4 332 634,42 mille USD d’ici 2028.

moyen-orient et afrique ingrédient bioactif Marché Analyse de et scénario

Ce rapport de marché moyen-orient et afrique ingrédient bioactif fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché moyen-orient et afrique ingrédient bioactif, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Le marché des ingrédients bioactifs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 4 332 634,42 mille USD d’ici 2028.

Les ingrédients bioactifs sont des substances qui ont un effet biologique sur les organismes vivants. Les composants proviennent de diverses sources, y compris les plantes, les aliments, les animaux, la mer et les micro-organismes. Des substances bioactives sont ajoutées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux pour améliorer la santé physique et physiologique des clients. Les aliments et boissons fonctionnels, les suppléments nutritionnels et la nutrition du nouveau-né font tous un usage intensif de substances bioactives. Ces produits chimiques peuvent aider à prévenir le cancer, les maladies cardiaques et d’autres maladies.

Les substances bioactives sont largement utilisées dans divers secteurs, notamment les aliments et les boissons, les médicaments et les nutraceutiques, les articles de soins personnels et les aliments pour animaux. Les caroténoïdes, les huiles essentielles et les antioxydants sont des exemples de substances bioactives utilisées dans les repas fonctionnels pour améliorer leurs qualités sensorielles et nutritionnelles. Ce sont une sorte de biomolécules qui aident au processus métabolique de molécules saines ajoutées aux aliments et à différents types de produits.

Ce rapport sur le marché des ingrédients bioactifs fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique et taille du marché

Le marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique est classé en trois segments notables, qui sont basés sur le type d’ingrédient, l’application et la source. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’ingrédient, le marché mondial des ingrédients bioactifs est segmenté en prébiotiques, probiotiques, acides aminés, peptides, oméga 3 et lipides structurés, phytochimiques et extraits de plantes, minéraux, vitamines , fibres et glucides spéciaux, caroténoïdes et antioxydants et autres. Le prébiotique est en outre segmenté en fructanes, galacto-oligosaccharides, amidon et oligosaccharides dérivés du glucose, oligosaccharides non glucidiques et autres. Probiotiques est ensuite segmenté en lactobacilles, bifidobactéries, levures. L’acide aminé est ensuite segmenté en isoleucine, histidine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine et autres. Les peptides sont ensuite segmentés en dipeptides, tripeptides, oligopeptides et polypeptides. Les minéraux sont ensuite segmentés en calcium, phosphore, magnésium, sodium , potassium, manganèse, fer, cuivre, iode, zinc et autres. Les vitamines sont ensuite segmentées en vitamine A, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B12 et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial des ingrédients bioactifs est segmenté en aliments fonctionnels, compléments alimentaires, compléments gommeux, nutrition animale, soins personnels et autres. Les aliments fonctionnels sont en outre segmentés en produits laitiers, substituts laitiers, pain, pâtes, céréales, ovoproduits, snack-bars, bars et boissons. Les produits laitiers sont en outre sous-segmentés en lait, yaourt, fromage, beurre et autres. Les alternatives laitières sont en outre sous-segmentées en lait à base de plantes, yaourt à base de plantes, ingrédients bioactifs et autres. Les barres sont en outre sous-segmentées en barres protéinées, barres de nutrition sportive, barres de yoga, barres pré-entraînement, barres post-entraînement et autres. Les boissons sont ensuite subdivisées en jus et smoothies. La nutrition animale est en outre segmentée par catégorie d’animaux en bœuf, volaille, fruits de mer et porc.

Sur la base de la source, le marché mondial des ingrédients bioactifs est segmenté en végétaux, animaux et microbiens.

Analyse au niveau du pays du marché des ingrédients bioactifs

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par Ingredient, Applications, Source. Les pays couverts par le rapport sur le marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et l’Afrique du Sud.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance dans l’industrie des ingrédients bioactifs

Le marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance de la base installée de différents types de produits pour le marché des ingrédients bioactifs, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des préparations pour nourrissons et leur impact sur le Marché des ingrédients bioactifs. Les données sont disponibles pour la période historique de 201o à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des ingrédients bioactifs

Le paysage concurrentiel du marché des ingrédients bioactifs au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché bioactif du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché mondial des ingrédients bioactifs sont DSM, BASF SE, Kerry, DuPont, ADM, Global Bio-chem Technology Group Company Limited, Evonik Industries AG, Cargill, Incorporated, Arla Food Ingredients Group P/S (une filiale d’Arla Foods amba), FMC Corporation, Sunrise Nutrachem Group, Adisseo (une filiale de Bluestar Adisseo Co., Ltd.), Chr.Hansen Holding A/S, Sabinsa, Ajinomoto Co., Inc, NOVUS INTERNATIONAL (une filiale de Mitsui & Co. (USA), Inc.), Ingredion, Roquette Frères, Probi et Advanced Animal Nutrition Pty Ltd. entre autres

Par exemple,

En janvier 2021, DuPont Nutrition & Biosciences a lancé un nouveau produit, HOWARD Calm, un probiotique qui vise à aider les producteurs de compléments alimentaires à briser le cycle du stress des clients. La mise en œuvre a été réalisée pour répondre à la demande croissante des clients du marché.

Méthodologie de recherche : marché mondial moyen-orient et afrique ingrédient bioactif

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

