moulage par injection de métal , croissance, segments, analyse des facteurs de revenus jusqu’en 2030  

La taille du marché mondial du moulage par injection de métal devrait atteindre 6,78 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 8,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation des investissements gouvernementaux dans les équipements de défense stimule la croissance des revenus du marché du moulage par injection de métal.

Le moulage par injection de métal (MIM) également appelé moulage par injection de poudre (PIM) est un processus avancé de travail des métaux dans lequel un mélange de poudre et de liant est ajouté dans la machine pour générer la forme et la taille souhaitées, ce qui donne des structures métalliques simples ou complexes spécifiées et peu de déchets. . Il aide à la fabrication de pièces géométriques complexes et à haute densité pour les secteurs critiques d’utilisation finale où la précision est considérée comme un paramètre essentiel.

Le rapport d’étude de marché mondial sur le moulage par injection de métal fournit un bref aperçu comprenant le paysage concurrentiel et les principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Acteurs clés : Les

principales entreprises du rapport sur le marché mondial incluent ARC Group Worldwide, INDO-MIM, Smith Metal Products, D&K ENGINEERING, Tanfel Metal, Husky Technologies, Connor Corporation, ASH Industries, Redstone Manufacturing et Advanced Powder Products,

Inc. Faits saillants du rapport :

Le 21 mai 2019, Desktop Metal, un fabricant de solutions d’impression 3D basé au Massachusetts, a annoncé un partenariat stratégique avec Indo-MIM, un producteur de pièces moulées par injection de métal entièrement intégré basé en Inde, doté de capacités et de compétences en matière de conception, d’outillage, de matériaux, et une gamme complète d’opérations de finition et d’assemblage. Ce partenariat permet à Desktop Metal et Indo-MIM de fournir des solutions innovantes qui permettront aux entreprises du monde entier de concevoir et de produire à grande échelle des pièces métalliques fabriquées de manière additive tout en réduisant les délais de mise sur le marché.

Le segment Autres a représenté une part de revenus modérée en 2021. Les autres comprennent les produits de consommation, l’énergie et les infrastructures, entre autres. L’un des principaux facteurs qui stimulent la demande de produits de consommation est la demande croissante de montres, de lunettes et d’autres produits de consommation. Le moulage par injection de métal a fait des progrès significatifs en s’imposant comme une technologie de fabrication à faible coût pour des conceptions de montres innovantes allant des montres en acier inoxydable de tous les jours aux montres de luxe incrustées de diamants. Par exemple, SWATCH AG a été parmi les premiers à utiliser des boîtiers de montre en acier inoxydable moulés par injection de métal. De plus, le moulage par injection de métal permet aux fabricants de lunettes de concevoir des montures de lunettes complexes de manière beaucoup plus rentable et en grande quantité.

Le segment de l’acier inoxydable a représenté la plus grande part des revenus en 2021. L’acier inoxydable a d’excellentes propriétés de rigidité, de résistance à l’usure et de résistance à la corrosion. C’est un matériau populaire pour le moulage par injection de métal. Les aciers inoxydables bénéficient du moulage par injection de métal car il améliore leur résistance, leur densité, leur résistance à la corrosion et leur flexibilité. Dans les industries de l’automobile et des instruments médicaux, l’utilisation du moulage par injection de métal pour l’acier inoxydable ne cesse d’augmenter. L’utilisation initiale et le succès global des brackets orthodontiques moulés par injection de métal démontrent la résistance à la corrosion et la biocompatibilité des applications en acier inoxydable moulé par injection de métal.

Le marché en Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2021. Le nombre croissant d’unités de fabrication, l’urbanisation croissante et la demande accrue de véhicules de tourisme et de produits électroniques intelligents ont tous contribué à la croissance du marché en Asie-Pacifique. Le moulage par injection de métal permet une plus grande flexibilité de conception, une précision améliorée et une large gamme d’options de matériaux. En conséquence, le processus est largement utilisé dans la production de composants d’équipements critiques. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales sur les dispositifs de sécurité des véhicules a encouragé les constructeurs automobiles de cette région à adopter cette technologie de fabrication en raison des composants et des produits de grande valeur qu’elle fabrique.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial du moulage par injection de métal devrait enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché Moulage par injection de métal?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans le moulage par injection de métal mondial

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciale pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Segmentation du marché :

perspectives des matériaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Acier inoxydable Acier

faiblement

Acier

bioimplantable

Titane

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Automobile

Médical et orthodontie

Électricité et électronique

Aérospatiale et défense

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial du moulage par injection de métal grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

