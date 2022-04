Moteurs du marché mondial du minage de crypto-monnaie, contraintes, segmentation, opportunités d’investissement, recommandations et paysage concurrentiel

Ce rapport contient des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovations et de politiques commerciales. Le rapport s’avère être un synopsis approfondi de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son impact sur cette industrie. Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que les estimations des différents segments et sous-segments du marché. Les études de marché menées dans ce rapport de marché sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies de production, de marketing, de vente et de promotion.

En outre, ce rapport de marché met également à disposition un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte d’autres facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Toutes les données et informations décrites ici aident les entreprises à affiner leur prise de décision stratégique. Ce rapport de marché étudie le marché et cette industrie de manière approfondie en tenant compte de plusieurs aspects. Cela peut être soumis aux mouvements d’acteurs ou de marques clés, notamment des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, modifient le visage mondial de l’industrie.

Le marché de la crypto -monnaie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 263,42 millions USD d’ici 2029.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du minage de crypto-monnaie sont Canaan Inc., Argo Blockchain, HIVE Blockchain Technologies Ltd., Bit Digital, Inc., Riot Blockchain, Inc., ViaBTC, Braiins Systems sro, F2Pool, Genesis Mining Ltd. , BITMAIN Technologies Holding Company, Hut 8 Mining Corp., Miningstore.com, MININGSKY (une filiale de Skychain Technologies Inc.), iMining Technologies Inc., MinerGate, ASICminer Company, INNOSILICON Technology Ltd., Shenzhen MicroBT Electronics Technology Co., Ltd , OGM Internet, Core Scientific, entre autres.

Segmentation clé du marché :

Basé sur l’entreprise minière, le marché de l’extraction de crypto-monnaie est segmenté en grands mineurs et petits mineurs. En 2022, le segment des grands mineurs devrait dominer le marché mondial de l’extraction de crypto-monnaie, car il est bon pour la crypto-monnaie car ils ont inspiré de nouvelles innovations. De plus, cela réduit la centralisation et l’accaparement du marché.

Sur la base de la source de revenus, le marché du minage de crypto-monnaie est segmenté en frais de transaction et en récompenses globales. En 2022, le segment des récompenses en bloc devrait dominer le marché mondial de l’extraction de crypto-monnaie, car il s’agit d’une récompense donnée au mineur pour le récompenser de ses efforts dans l’extraction du bloc.

En fonction du type d’exploitation minière, le marché de l’exploitation minière de crypto-monnaie est segmenté en services d’auto-extraction, d’exploitation de nuages ​​et d’hébergement à distance. En 2022, le segment des services d’hébergement à distance devrait dominer le marché, car plusieurs mineurs combinent leurs efforts et leurs ressources sur un réseau et exploitent la crypto-monnaie avec beaucoup plus de puissance de calcul.

Basé sur le matériel, le marché du minage de crypto-monnaie est segmenté en ASIC, GPU, CPU et autres. En 2022, l’ASIC devrait dominer le marché, car il est le plus économe en énergie de tous les autres mineurs. En outre, il fournit des taux de hachage élevés et améliore les perspectives de revenus des investisseurs, ce qui devrait augmenter sa demande sur le marché.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

