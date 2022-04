Moteurs du marché du plastique automobile façonnant la croissance future, chiffre d’affaires de 67,51 milliards USD d’ici 2026 | TCAC 11,1 %

mondial du plastique automobile était évalué à 29,22 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 67,51 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 11,1 %. Le marché du plastique automobile est tiré par l’augmentation de l’utilisation de l’automobile, comme les voitures personnelles, les véhicules utilitaires légers, l’augmentation de la population mondiale. Une voiture moyenne se compose de 5,8 % à 10 % de plastique en termes de poids total du véhicule. Le plastique est un matériau léger, par rapport au métal. Le plastique offre des propriétés améliorées, telles qu’une résistance élevée aux chocs, il peut être facilement moulé, une esthétique améliorée et il aide à réduire le poids, par rapport aux composants automobiles conventionnels. Augmentation de la possession de véhicules dans le monde par habitant, en 2010, il était de 148 véhicules en circulation pour 1 000 personnes, ce qui est passé à 174 véhicules pour 1 000 personnes en 2013. La Chine possède le plus grand parc de véhicules à moteur au monde, avec 322 millions de véhicules à moteur.

La Chevrolet Bolt 2017 a un design innovant ultra-mince Chevrolet a constaté que la technologie des plastiques aide à réduire l’épaisseur du dossier de siège de 2 pouces et la masse de 6 à 8 livres. Les pièces situées à proximité des moteurs doivent résister à un environnement à haute température et les pièces sont exposées à une variété de fluides corrosifs tels que différents lubrifiants et huiles utilisés dans les voitures. Les matériaux conventionnels tels que l’acier et l’aluminium qui sont utilisés sous le capot sont progressivement remplacés par des plastiques à hautes performances. La Chevrolet Corvette 2014 présente une nouvelle technologie innovante de garniture de porte reposant sur un matériau en polyoléfine thermoplastique spécialement développé pour cette application. Le résultat est une peau de garniture de porte, une feuille qui offre une abrasion plus faible et moins de rayures et de marques, ce qui réduit le coût et le poids.

Obtenez une brochure PDF avec les dernières innovations @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1685

Paysage concurrentiel :

Voici les principaux acteurs du secteur :

Magna International Inc., Covestro AG, Borealis AG, Compagnie Plastic Omnium, Adient plc, Lear Corporation, EvonikMomentive Performance Materials

,

Irausade la population dans les grandes économies telles que la Chine et l’Inde, et l’augmentation du nombre d’utilisations de véhicules contribue à la croissance du marché du plastique automobile

. 2018, qui indiquent vers la nécessité d’un marquage routier qui peut guider le voyageur sur les règles et la sécurité

Les États-Unis arrivent à la deuxième position pour les véhicules à moteur dans le monde après Ch dans un. Les pays membres de l’Union européenne en 2009 avaient un taux de possession estimé de 473 voitures particulières pour 1000 personnes.

Les plastiques utilisés dans l’automobile représentaient environ 5,8 % à 10 % du poids du véhicule, mais environ 50 % du volume. Les sièges légers, les tableaux de bord, les tissus d’insonorisation, la garniture de toit, le tableau de bord et les panneaux de porte sont fabriqués avec des combinaisons de polymères modernes

. https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1685

Aperçu du marché :

La hausse de la demande mondiale d’énergie, la pression réglementaire et environnementale croissante et les prix très volatils du pétrole et du gaz ont mis l’accent sur les autres sources d’énergie alternatives. Il y a une prise de conscience et des engagements accrus dans les entreprises concernant les sources d’énergie « vertes ». La demande de produits verts a été stimulée par la pollution de l’environnement causée par les sources d’énergie conventionnelles. L’industrie de l’énergie est largement contrôlée par le secteur des services publics et le gouvernement dans la plupart des pays émergents comme les pays BRIC. à la fois public et privé, réseau intelligent pour mieux gérer les services et réduire les pertes de transmission, l’utilisation de compteurs intelligents et la demande croissante d’électricité.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/automotive-plastic-market

Types :

Polypropylène

Polyuréthane

Polychlorure de vinyle

ABS

autre

Polyamide

HDPE

Polycarbonate

PBT

Application :

Intérieur

Extérieur

Composant électrique

sous capot

Segmentation régionale :

Amérique

du Sud

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1685

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur le rapport ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous nous assurerons que votre rapport est conçu selon vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Part

auvents

marché

Demande

nitrure

de

silicium

du marché du

Taux de croissance du marché du nitrure de silicium Taux de croissance du marché du nitrure de silicium