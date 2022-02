Moteurs du marché des vaccins, contraintes, opportunités, menaces, tendances, applications et prévisions de croissance jusqu’en 2029

Le rapport mondial sur les vaccins a été produit avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés de manière très vigilante et précise tout au long du rapport. Pour une meilleure compréhension des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Le rapport d’étude de marché sur les vaccins aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des produits, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise. En utilisant le meilleur vaccinrapport de marché, les conditions générales du marché, les tendances existantes et les tendances de l’ industrie Vaccin peuvent être découvertes. Il aide les entreprises à obtenir une clarté de niveau granulaire sur les tendances commerciales actuelles et les développements futurs attendus.

Principaux acteurs du marché avec une analyse approfondie :

Pfizer Inc

Glaxosmithkline plc

Merck Co., Inc

Sanofi

CSL Limitée

Panacée Biotec Ltée

Novavax

Emergent BioSolutions Inc

Inovio Pharmaceuticals, Inc

Nordique bavarois

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Segmentation : marché des vaccins

Par technologie (vaccins conjugués, vaccins inactivés et sous-unitaires, vaccins vivants atténués, autres), type (vaccins monovalents, vaccins multivalents)

Par Indication (Pneumococcie, Grippe, Méningococcie, Polio, Rotavirus, Hépatite, Dengue, Herpes Zoster, Autres)

Par voie d’administration (orale, parentérale)

Par Par Utilisateurs Finaux (Hôpitaux, Cliniques Spécialisées, Autres)

Par canal de distribution (Pharmacies hospitalières, Pharmacies en ligne, Pharmacies de détail)

Portée du rapport :

Le rapport étudie différents attributs de l’entreprise tels que les développements récents, les plates-formes technologiques, les outils et les techniques qui aident à comprendre le marché existant. Des méthodologies de recherche primaires et secondaires ont été utilisées pour une étude détaillée afin de générer un rapport influent sur le marché des vaccins. Les chercheurs et les analystes ont également estimé les jalons clés atteints par le marché mondial et les ont comparés aux tendances actuelles du marché pour donner aux lecteurs une image globale du marché. Ce rapport effectue une analyse SWOT des principaux acteurs clés de l’industrie Vaccin en fonction des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces ainsi que des environnements internes et externes de l’entreprise. Le rapport d’étude de marché sur les vaccins évalue les performances actuelles et futures du marché, ainsi que les toutes nouvelles tendances du marché.

Global Vaccine Market Scope and Market Size

On the basis of technology, the vaccine market is segmented into conjugate vaccines, inactivated and subunit vaccines live attenuated vaccines and others.

The type segment for vaccine market includes monovalent vaccines, multivalent vaccines.

On the basis of indication, vaccine market is segmented into pneumococcal disease, influenza, meningococcal disease, polio, rotavirus, hepatitis, dengue, herpes zoster and others.

On the basis of route of administration, vaccine market is segmented into oral and parenteral.

On the basis of end-users, the vaccine market is segmented into hospitals, specialty clinics and others.

On the basis of distribution channelthe vaccine market has also been segmented into hospitals, specialty clinics and others.

Competitive Landscape and Vaccine Market Share Analysis

The major players covered in the vaccine market are Pfizer Inc, Glaxosmithkline plc, Merck Co., Inc, Sanofi, CSL Limited, Panacea Biotec Ltd., Novavax, Emergent BioSolutions Inc, Inovio Pharmaceuticals, Inc, Bavarian Nordic, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., and others.

On the Basis of Region

The report is mainly segmented into several key regions, with sales, revenue, market share and growth rate of Vaccine in these regions, from 2021 to 2028, covering:

U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K.

Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe

China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand

Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA)

