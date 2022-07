Moteurs du marché des vaccins BCG, restrictions, fusion, acquisition, analyse SWOT, analyse PESTELE et opportunités commerciales d’ici 2028

Rising prevalence of tuberculosis in emerging economies, rising focus on preventing infant mortality, and rapid progress in pediatric tuberculosis research are key factors expected to drive the market growth.

The size of the global BCG vaccine marketis expected to reach USD 73.02 million in 2028 at a CAGR of 4.5% during the forecast period, according to the latest report from Reports and Data. The growing attention to the BCG revaccination approach, the growing demand for BCG vaccines to combat the rising prevalence of tuberculosis, the growing emphasis on vaccination in emerging economies, and technological advances in the processes Vaccine and drug development are key factors that are expected to drive the market revenue growth over the forecast period. In addition, the BCG vaccine is an integral part of national childhood immunization programs in several countries and is also used to treat bladder cancer. These are of

The Bacillus Calmette-Guérin vaccine is made from a live attenuated strain of Mycobacterium bovis, which is present in cows and does not cause disease in humans, and is widely used to prevent tuberculosis and other infections caused by Mycobacterium species. The BCG vaccine is safe, not linked to serious complications, and is the only vaccine available that can prevent tuberculosis. The vaccine is also given to protect against non-tuberculous mycobacterial infections such as leprosy and in the treatment of superficial carcinoma of the bladder. Tuberculosis is one of the leading causes of death globally, with higher prevalence in communities facing socio-economic challenges. L’ Increased investment to accelerate research to understand mycobacterial immunology and develop prevention strategies for pulmonary tuberculosis in adolescents and adults has contributed significantly to the growth of the market. The development of efficacy clinical trials to assess the potential of the BCG vaccine in preventing prolonged Mycobacterium tuberculosis infections in the high-risk population is also expected to contribute to market revenue growth in the future.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l'analyse des coûts, l'importation / exportation, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d'offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont :

Merck & Co., Inc., Sanofi Pasteur, Japan BCG Laboratory, China National Biotec Group, Serum Institute of India Pvt. Ltd., InterVax Ltd., GreenSignal Bio Pharma Limited (GSBPL) et Statens Serum Institut.

Segmentation du marché par types :

perspectives de type (revenus, millions USD ; volume, tonnes ; 2018-2028)

Immuno BCG

Therapy BCG

(revenus, millions USD ; volume, tonnes ; 2018-2028)

pédiatrique

adulte

Perspectives d’utilisation finaleMillion ; Volume, Tonnes ; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial du vaccin BCG dans chaque région pour la période de prévision de 2021- 2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis du Sud MEA



Reste

AfriqueLe segment du vaccin BCG devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’administration du vaccin BCG chez les nouveau-nés et les jeunes enfants pour fournir une protection contre la méningite tuberculeuse infantile. L’administration du vaccin BCG dans le cadre du protocole de vaccination a entraîné une réduction de 50 % de la mortalité infantile et offre une protection contre de multiples agents pathogènes.

Le segment pédiatrique devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision en raison d’une forte augmentation des taux de natalité dans le monde, de l’accent croissant mis sur le développement de programmes robustes de lutte contre la tuberculose, de la demande croissante de vaccin BCG pour prévenir la tuberculose infantile et de l’accent mis sur la vaccination obligatoire. des nouveau-nés et des jeunes enfants.

Le segment hospitalier devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision, attribuée à la disponibilité croissante des vaccins en milieu hospitalier, à la vaccination des nouveau-nés, aux politiques de remboursement favorables, à la disponibilité de professionnels qualifiés et d’établissements de soins de santé avancés, et à la mise en œuvre de stratégies de lutte contre la tuberculose dans milieux hospitaliers.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance considérable des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’attention croissante portée à la vaccination des enfants et des nouveau-nés aux États-Unis, de la disponibilité de vaccins rentables et de l’augmentation des initiatives visant à promouvoir la vaccination dans la région.

