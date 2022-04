Moteurs du marché des médias filtrants non tissés, principales tendances, analyse mondiale, prévisions et opportunités jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les médias filtrants non tissés de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des médias filtrants non tissés.

Marché mondial des médias filtrants non tissés : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des Médias filtrants non tissés dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

La demande croissante de médias filtrants non tissés dans les secteurs de l’automobile, de la santé, des soins personnels et des technologies de pointe devrait propulser le marché au cours de la période de prévision. Les médias filtrants non tissés sont préférés au tissu, au papier ou à d’autres médias de filtration en raison de leur rentabilité, de leur durabilité, de leur facilité de manipulation, de leur efficacité et de leur capacité à résister à des températures élevées. De plus, plusieurs fabricants investissent massivement dans la fabrication d’articles de santé essentiels afin de répondre à la demande de fournitures médicales jetables et de matériaux non tissés.

Marché mondial des médias filtrants non tissés: paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché mondial des médias filtrants non tissés est segmenté en technologie, application. Par technologie, le marché des médias filtrants non tissés est classé en spunbond, meltblown, wetlaid, needlepunch, autres. Par application, le marché des médias filtrants non tissés est classé en automobile et transport, aliments et boissons, soins de santé, autres.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent : 3M, DuPont, Ahlstrom-Munksjo Oyj, BASF SE, Berry Global Group, Inc., Cerex Advanced Fabrics, Inc, Glatfelter Company, Delstar Technologies Inc., Kimberly-Clark Corporation, Pegas Nonwovens S.A.

Principaux points clés du marché des médias filtrants non tissés

• Aperçu du marché des médias filtrants non tissés

• Concurrence sur le marché des médias filtrants non tissés

• Marché des médias filtrants non tissés, tendances des revenus et des prix

• Analyse du marché des médias filtrants non tissés par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des médias filtrants non tissés

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

