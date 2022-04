Moteurs du marché des bandes et bandages médicaux et stratégies des acteurs clés analysés 2022-2030

La taille du marché mondial des rubans et bandages médicaux était de 7,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des rubans et bandages médicaux devrait atteindre 11,81 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des bandes et bandages médicaux 2022 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les rubans et bandages médicaux sont utilisés par les professionnels de la santé pour cicatriser efficacement la plaie. Les rubans médicaux protègent les plaies des bactéries, de l’humidité et de la saleté.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de bandages imperméables, de patchs transdermiques et de points de papillon devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché.

Des facteurs tels que la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des cas d’ulcères, de pieds diabétiques et d’infections des plaies propulseront le marché mondial des bandes et bandages médicaux vers l’avant.

Le nombre croissant d’accidents contribuera à la croissance du marché mondial des bandes et bandages médicaux au cours de la période de prévision.

Les progrès continus des adhésifs médicaux et les initiatives gouvernementales favorables devraient alimenter la croissance du marché mondial des bandes et bandages médicaux.

Le manque de sensibilisation lié aux soins avancés des plaies peut limiter la croissance du marché mondial des bandes et bandages médicaux.

Les initiatives croissantes des gouvernements pour augmenter les dépenses de santé offriront de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché mondial des bandes et bandages médicaux. En outre, la sensibilisation croissante aux soins de santé à domicile contribuera à la croissance du marché mondial des bandes et bandages médicaux au cours de la période d’analyse.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des bandes et bandages médicaux. Elle est due à la diminution brutale des cas de brûlures et de blessures sportives. De plus, l’interdiction des rassemblements sociaux a fait baisser la demande de bandes et de bandages médicaux. De plus, les hôpitaux ont également évité d’admettre d’autres cas à l’exception de COVID-19. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché mondial des bandes et bandages médicaux. Au contraire, la sensibilisation accrue liée aux soins de santé à domicile a été un facteur bénéfique pour le marché mondial des bandes et bandages médicaux tout au long de la période de prévision.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des bandes et bandages médicaux en termes de revenus. La croissance du marché est attribuée à la sensibilisation croissante liée aux infections des plaies. En outre, la population gériatrique croissante et la prévalence croissante du diabète contribueront à la croissance du marché mondial des bandes et bandages médicaux au cours de la période d’étude. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance considérable, en raison du nombre croissant d’opportunités et de l’expansion des principaux acteurs de la santé.

Concurrents sur le marché

Société 3M

B Braun Melsungen AG

Baxter international

Cardinal Health, Inc.

Derma Sciences, Inc.

Johnson & Johnson Services inc.

McKesson Corporation

Medline Industries, Inc.

API Medtronic

Paul Hartmann SA

Smith & Nephew PLC

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Le marché des bandes et bandages médicaux a été segmenté en fonction du type –

Bandes médicales

Bandes de tissu

Rubans en plastique

Autres (bandes de papier)

Pansements médicaux

Bandage adhésif

Bandage cohésif et élastique

Autres (bandage de gaze)

Le marché des bandes et bandages médicaux a été segmenté en fonction de l’application –

Plaies chirurgicales

Plaies traumatiques et lacérations

Traitement des brûlures

Traitement de l’ulcère

Traitement des blessures sportives

Autres (diagnostics et pansement du site IV)

Le marché des bandes et bandages médicaux a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Paramètres de soins à domicile

Le marché des bandes et bandages médicaux a été segmenté en fonction de la région –

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

