Moteurs du marché de la mousse métallique, contraintes, fusion, acquisition et opportunités commerciales d’ici 2030

La taille du marché mondial de la mousse métallique a atteint 93,3 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 4,3% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research . La demande croissante de mousses métalliques dans les échangeurs de chaleur et les barres anti-intrusion en raison de leur qualité supérieure par rapport aux mousses polymères stimule la croissance des revenus du marché. Les mousses métalliques sont de plus en plus utilisées dans les véhicules, et la demande croissante de voitures et de véhicules électriques (VE) devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les mousses métalliques permettent la fabrication de véhicules plus légers. En outre, diverses caractéristiques telles que la capacité d’absorption des chocs, la gestion thermique et l’efficacité électrique devraient stimuler la demande de mousses métalliques au cours de la période de prévision.

Cependant, les inquiétudes concernant le coût élevé des mousses métalliques entravent la croissance des revenus du marché. Les pores remplis de gaz dans les mousses métalliques réduisent le poids, mais pendant le processus de fabrication, le maintien de la forme et de la taille des pores est une tâche difficile. Cela devrait entraver la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

En outre, le rapport fournit une analyse complète de l’impact de la crise du COVID-19 sur le marché. Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Analyse segmentaire

Le marché mondial de la mousse métallique est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Mousse Métallique. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Aperçu du rapport sur le marché de la mousse métallique:

introduction, étendue du produit, aperçu du marché et

analyse des opportunités des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix Analyse

complète du paysage concurrentiel

Profilage approfondi des principaux concurrents ainsi que de leurs stratégies commerciales et de la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse par pays du marché ainsi que des types, des applications et de la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limitations dans l’industrie de la mousse métallique

Quelques points saillants du rapport

Le segment de l’aluminium a représenté une part de revenus significativement robuste en 2021 en raison de la demande croissante des industries de l’automobile et des transports. De plus, la recyclabilité et les caractéristiques légères favorisent l’adoption de la mousse d’aluminium.

Les revenus du segment des barres anti-intrusion devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Les barres anti-intrusion sont largement utilisées dans l’industrie automobile en raison de leur capacité à absorber l’énergie cinétique des corps en collision. Les mousses métalliques ont la capacité d’absorber l’énergie et sont légères, et ces facteurs devraient augmenter l’application dans les barres anti-intrusion.

Les revenus du segment des cellules ouvertes devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Diverses caractéristiques telles que l’absorption de la chaleur et des fluides, une résistance mécanique accrue, l’absorption acoustique et la variabilité font des mousses métalliques à cellules ouvertes idéales pour des applications dans diverses industries.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent ERG Aerospace, CYMAT Technologies Ltd., Mott, Ultramet, Alantum, Havel Metal Foam GmbH, Mayser GmbH & Co KG, Pohltec Metalfoam GmbH, Liaoning Rontec Advanced Material Technology Co. et American Elements.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la mousse métallique sur la base du matériau, du produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Material Outlook (Revenu, Millions USD ; 2019-2030) Aluminium Cuivre Titane Zinc Nickel

Perspectives de l’environnement des produits (Revenus, Millions USD ; 2019-2030) ouvertes fermées à cellules

(Revenus, Millions USD ; 2019-2030) Échangeurs de chaleur Barres anti-intrusion Absorbeurs d’énergie Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Automobile Aérospatiale Bio-médical Industrie Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne France K. Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



