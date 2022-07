Moteurs du marché de la connectivité des dispositifs médicaux, contraintes, fusion, acquisition, analyse SWOT, analyse PESTELE et opportunités commerciales d’ici 2028

du marché de la connectivité des dispositifs médicaux 2028 , selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les revenus du marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux devraient augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante pour une meilleure gestion des dispositifs médicaux dans le secteur de la santé. Le besoin croissant de systèmes de saisie automatique de données dans les établissements de santé devrait encore stimuler la croissance du marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux. La mise en œuvre croissante de solutions d’échange d’informations sur la santé dans le secteur de la santé devrait également stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Connectivité des dispositifs médicaux et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Quelques points saillants du rapport

Le segment de l’intégration des dispositifs médicaux devrait être en tête en termes de partage des revenus et enregistrer un TCAC considérablement robuste au cours de la période de prévision. L’intégration des dispositifs médicaux est une solution logicielle qui collecte et combine à distance les signes vitaux du patient via divers dispositifs médicaux en même temps, et le déploiement de ce logiciel a augmenté en raison de la commodité en termes d’utilisation, ce qui devrait générer des revenus. croissance de ce segment à l’avenir.

L’adoption croissante des systèmes de connectivité des dispositifs médicaux pour intégrer les dispositifs médicaux aux dossiers médicaux électroniques et aux dossiers de santé électroniques stimule la croissance des revenus du segment de mise en œuvre et d’intégration.

Le segment sans fil devrait être en tête en termes de contribution de la part des revenus au marché mondial au cours de la période de prévision. Les systèmes sans fil permettent d’offrir des services de santé de haut niveau et des traitements améliorés, car les médecins reçoivent en permanence des informations en temps réel sur les patients, et c’est un facteur clé qui détermine la préférence dans les secteurs de la santé.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sur la connectivité des dispositifs médicaux incluent :

Infosys Limited, Cisco Systems, Inc., Medtronic plc, Cerner Corporation, Digi International Inc., Lantronix, Inc., Masimo Corporation, Stryker Corporation, Qualcomm Inc. et Baxter International Inc.

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux sur la base de la solution, du service, la technologie, l'utilisation finale et la région.

Perspectives de la solution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Dispositifs d’interface

Systèmes de télémétrie

Concentrateurs de connectivité

d’intégration des dispositifs médicaux

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

la formation

maintenance

conseil

d’implémentation et d’intégration

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018 –2028)

sans

filaire

hybride

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

soins ambulatoires

Hôpitaux

diagnostic et d’imagerie Centres

de soins à domicile

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne BÉNÉLUX Reste de l’Europe

Asie Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Reste de la MEA

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

