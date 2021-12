Moteurs de croissance du marché mondial du scanner 3D, opportunité, paysage concurrentiel et taille de l’industrie mondiale

Le marché des scanners 3D prévoit une augmentation de la valeur estimée à une valeur estimée à 8,13 milliards USD d’ici 2026 , enregistrant un TCAC de 8,8% au cours de la période de prévision 2019-2026 en raison du besoin croissant de capturer de grands volumes de données 3D pour la modélisation et l’analyse , une complexité matérielle réduite et une demande croissante d’imprimantes 3D

Ce rapport de marché Scanner 3D fonctionne en fonction des opportunités, des défis, des moteurs, des structures de marché et du paysage concurrentiel pour les clients. Ce rapport Scanner 3D est un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects, notamment la définition du produit, la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Ce rapport de scanner 3D est utile pour vous présenter de meilleures solutions en termes de tendances de produits, de futurs produits, de stratégie marketing, d’événements futurs, d’actions ou de comportements. Les statistiques sont représentées sous forme graphique dans Ce rapport de marché Scanner 3D pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Les lecteurs trouveront ce rapport très utile pour comprendre en profondeur le marché du scanner 3D.

Principaux concurrents de l’industrie : marché des scanners 3D

Parmi les principaux concurrents actuellement actifs sur le marché mondial des scanners 3D figurent Hexagon, FARO Technologies, Inc., Nikon Metrology NV, Trimble Inc., Topcon Corporation, 3D Systems, Inc., 3D Digital Corporation, Perceptron Inc., Kreon Technology, Carl Zeiss Optotechnik GmBH, Shapegrabber, Fuel 3D, Arctec 3D, Capture 3D, CREAFORM., Basis Software Inc., Maptek Pty Ltd., True Point Laser Scanning LLC, Next Engine, SHINING 3D, RangeVision, Exact Metrology, Trimet, 3D Scanco et Occipital, Inc., entre autres.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques connexes ici@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample?dbmr=global-3d-scanner-market

Segmentation clé : marché des scanners 3D

Par type (scanner optique, scanner laser, scanner à lumière structurée), portée (scanner à courte portée, scanner à moyenne portée, scanner à longue portée), offre (matériel et logiciel, service après-vente), produit (monté sur trépied, basé sur une MMT fixe, MMT portable Basé, ordinateur de bureau), application (contrôle qualité et inspection, ingénierie inverse, simulation virtuelle), utilisateur final (automobile, santé, aérospatiale et défense, architecture et construction, énergie et électricité, tunnel et exploitation minière, artefacts et préservation du patrimoine)

Perspectives régionales

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Région Asie et Pacifique (Japon, Chine, Inde, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie saoudite, Oman, etc.)

Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Russie, etc.)

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Besoin croissant de capturer de gros volumes de données 3D pour la modélisation et l’analyse

Complexité matérielle réduite

Demande croissante d’imprimantes 3D

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, une solution de numérisation de troisième génération de la solution Go!SCAN est lancée par Creaform. Il s’agit d’un scanner portable 3D spécialement conçu pour les professionnels du développement de produits.

En février 2019, une nouvelle version de Geomagic pour SOLIDWORKS est annoncée par 3D Systems. Il s’agirait d’un flux de travail amélioré, d’une compatibilité avec divers appareils et de formats d’import-export.

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des scanners 3D

Comparaison de la taille du scanner 3D (volume des ventes) par type

Taille du scanner 3D (consommation) et comparaison des parts de marché par application

Comparaison de la taille du scanner 3D (valeur) par région

Ventes, revenus et taux de croissance des scanners 3D

Situation et tendances concurrentielles du scanner 3D

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des segments d’activité clés

Acteurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants du scanner 3D

Analyse globale des coûts de fabrication du scanner 3D

La plus récente cartographie des tendances innovantes et des modèles de chaîne d’approvisionnement

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section par chapitre ou une version de rapport par région, comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

La table des matières est disponible ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc?dbmr=global-3d-scanner-market

Data Bridge s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com