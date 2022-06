Moteurs de croissance du marché du chanvre industriel 2022, taille de la part de l’industrie, demande, tendances, stratégies des acteurs clés, investissements futurs et analyse SWOT jusqu’en 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché du chanvre industriel . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché du chanvre industriel .

La taille du marché mondial du chanvre industriel était de 6,9 ​​milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’aide industrielle devrait atteindre 134,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 35,1 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Le chanvre industriel est une variété d’espèces de plantes Cannabis Sativa cultivées spécifiquement à des fins industrielles. Ces plantes sont utilisées pour fabriquer une variété de produits. Le chanvre est l’une des plantes qui poussent le plus rapidement sur la planète. Il peut être transféré dans la corde, le papier, les textiles, les vêtements, les polymères jetables, la peinture, l’isolation, les aliments et les aliments pour animaux.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial du chanvre industriel devrait connaître de nombreuses opportunités de croissance en raison de la prise de conscience croissante des avantages du produit. Par exemple, les graines de chanvre obtenues à partir de la plante « Cannabis sativa » sont largement utilisées pour obtenir de la vitamine B1, de la vitamine B2, de la vitamine E, du calcium, etc. Ainsi, cela fera avancer le marché global du chanvre industriel.

La demande croissante des consommateurs pour un régime végétalien riche en nutriments, principalement pour obtenir des oméga-6 et des oméga-3, stimulera la croissance du marché.

La légalisation croissante de la culture du chanvre industriel dans le monde stimule la demande sur le marché du chanvre industriel. L’expansion rapide de diverses activités de R&D profitera au marché au cours de la période d’étude. De plus, les propriétés bénéfiques de l’huile de graines de chanvre et des graines de chanvre influencent considérablement le marché du chanvre industriel. Au contraire, des réglementations gouvernementales strictes visant à limiter l’utilisation illégale du chanvre industriel peuvent limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la propagation du COVID-19, la demande d’une alimentation riche en nutriments a augmenté dans le monde entier. Ainsi, il avait été opportuniste pour le marché du chanvre industriel. De plus, la demande de produits alimentaires emballés nutritifs a augmenté en raison d’un changement de mode de vie. Ainsi, il a accéléré la croissance du marché mondial du chanvre industriel. Le produit est également utilisé dans une variété de produits pharmaceutiques, qui ont gagné du terrain tout au long de la période pandémique.

Analyse régionale

Le marché du chanvre industriel en Asie-Pacifique devrait gagner du terrain dans les années à venir. Cela est principalement dû à la production et à la consommation intensives de fibres de chanvre dans l’industrie du papier et du textile. De plus, la demande croissante de produits de soins personnels et de beauté conduira également le marché du chanvre industriel vers la croissance. De plus, la prise de conscience croissante des avantages nutritionnels de la consommation de chanvre stimulera davantage la demande de produits de beauté et alimentaires à base de chanvre.

Concurrents sur le marché

• Hempco

• Ecofibre

• GenCanna

• HempFlax BV

• Blue Sky Hemp Ventures Ltd.

• Agripro

• Marijuana Company of America Inc.

• North American Hemp & Grain Co. Ltd.

• Green Source Organics

• Trigone Foods Inc.

• Autre Joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du chanvre industriel se concentre sur le produit, l’application, la source et la région.

Par type de produit

• Graines

de chanvre • Huile de graines de

chanvre • Fibre de chanvre

• Huile de chanvre CBD

Par application

• Aliments

• Boissons

• Produits de soins personnels

• Textiles

• Produits pharmaceutiques

Par source

• Biologique

• Conventionnel

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

