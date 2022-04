Moteurs, contraintes, segmentation, opportunités d’investissement, recommandations et paysage concurrentiel du marché mondial des anti-drones

Ce rapport contient des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovations et de politiques commerciales. Le rapport s’avère être un synopsis approfondi de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son impact sur cette industrie. Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que les estimations des différents segments et sous-segments du marché. Les études de marché menées dans ce rapport de marché sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies de production, de marketing, de vente et de promotion.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché Anti-drone est:

SRC, Inc., Raytheon Company, Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Thales Group, IAI, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Liteye, Blighter Surveillance Systems Ltd., DroneShield Ltd., Accipiter Radar, Boeing, Moog Inc., HENSOLDT, Dedrone, Saab AB, Northrop Grumman, MBDA, ASELSAN AS, Detect, INC., SKYLOCK et Above BV, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segmentation clé du marché

Le marché anti-drone est segmenté en fonction de la technologie, du type de plate-forme, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché anti-drone est segmenté en systèmes électroniques, systèmes laser et systèmes cinétiques.

Basé sur le type de plate-forme, le marché anti-drone est segmenté en au sol, portable et basé sur UAV. Au sol a été segmenté en fixe et mobile.

Basé sur l’application, le marché anti-drone est segmenté en détection et détection et perturbation.

Le segment des utilisateurs finaux du marché anti-drone est segmenté en sécurité militaire et de défense, commerciale et intérieure. Le commerce a en outre été segmenté en ménages, lieux publics et infrastructures essentielles. Les infrastructures critiques ont en outre été sous-segmentées en énergie et services publics, stades et arènes, aéroports, centres de données et autres entreprises.

