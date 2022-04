moteur de jeu Analyse de la taille du marché, DROT, PEST, Porter, prévisions régionales et nationales jusqu’en 2027

L’augmentation de la demande constatée par l’industrie du jeu pendant les fermetures et la prolifération des jeux mobiles pour stimuler la croissance du marché. De plus, la demande croissante de secteurs tels que BFSI, l’automobile et la vente au détail contribue à renforcer la croissance au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 2,18 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 13,63 %, tendances du marché – Adoption croissante dans les secteurs de la BFSI, de l’automobile, de l’architecture et de la santé. La tendance à la hausse de l’AR/VR stimulera la croissance au cours de la période de prévision.

mondial des du marché devrait dépasser 5,96 milliards USD d’ici 2027. Un moteur de jeu est un logiciel principal d’un jeu vidéo ou d’un jeu informatique. Le logiciel est utilisé pour créer et développer des jeux vidéo pour appareils mobiles, consoles et ordinateurs personnels. Les logiciels de moteur de jeu basés sur la 2D ou la 3D sont utilisés pour planifier et coder rapidement des jeux. Les moteurs de jeu exécutent l’animation, le son, les scripts, l’intelligence artificielle, la détection des collisions et la gestion de la mémoire dans les jeux.

Une application notable des moteurs de jeu est observée dans diverses industries, où ils sont utilisés pour la gamification ainsi que l’adoption croissante de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Le secteur bancaire intègre leur utilisation pour une approche innovante en matière d’expérience client. Il est également utilisé dans l’utilisation finale de l’architecture pour créer des environnements virtuels afin de permettre aux développeurs de se concentrer sur l’importation du contenu approprié. Dans l’utilisation finale de l’automobile, des moteurs de jeu comme Unity ou Unreal Engine afin de développer la conception UI & UX. Bien que les moteurs de jeux soient de vastes outils de prototypage, ils offrent aux équipes de conception d’évaluer rapidement leur travail dans l’écosystème 3D en temps réel.

L’expansion de l’industrie du jeu devrait stimuler la croissance du marché mondial des moteurs de jeu. L’augmentation du taux d’applications de jeux mobiles et des dépenses des magasins d’applications stimulera également la croissance du marché. Cependant, les contraintes de coût élevé pour les petites organisations de jeux constitueront un défi pour le marché des moteurs de jeux.

La réalité augmentée dans les jeux est un concept très récent mais agit pour augmenter la demande dans l’industrie des moteurs de jeux. De nombreux moteurs de jeu fournissent des suites de développement AR. Un moteur de jeu AR contient généralement un kit de développement logiciel ou SDK de réalité augmentée, qui permet aux développeurs de concevoir, de créer et de tester des jeux en cours de développement. Ces outils permettent également aux développeurs de créer et d’éditer des personnages 3D qui peuvent interagir avec le monde réel. L’exigence de ces fonctionnalités avancées par les développeurs crée une demande pour les plates-formes de moteur de jeu compatibles AR.

L’impact du COVID-19 :

L’industrie mondiale du jeu est florissante, malgré les perturbations économiques généralisées causées par le coronavirus. Avec la pratique de la distanciation sociale réduisant au minimum les activités de consommation et commerciales, le jeu offre une distraction attrayante pour les personnes qui tentent de trouver une interaction sociale pendant les confinements qui sont mis en œuvre dans le monde entier. Les données initiales montrent une énorme croissance du temps de jeu et des ventes depuis le début des fermetures. De nouvelles entreprises de jeux font également leur entrée sur les marchés en développement. Par exemple, Paytm First Games, la branche de jeu de la plate-forme de paiement numérique Paytm, a démarré en 2019 et a connu une augmentation de 200 % de la base d’utilisateurs pendant le verrouillage. Le marché mondial des jeux informatiques devrait valoir 159 milliards de dollars en 2020, ce qui, comparé aux 43 milliards de dollars amassés en 2019, indique une croissance quadruplée. Le marché le plus important en termes de chiffre d’affaires est l’Asie-Pacifique avec près de 50 % du marché des jeux en valeur. Les jeux et les jeux étant très demandés, le marché des moteurs de jeu devrait également fonctionner exceptionnellement bien pendant la pandémie.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

Unity Technologies a publié un rapport, il y a eu une augmentation de près de 50 % des utilisateurs actifs quotidiens de jeux haute définition en raison de COVID-19. Les conclusions du rapport découlent d’une étude multiplateforme axée sur l’impact de COVID-19 sur les jeux grand public, y compris une analyse des comportements des joueurs dans les jeux, et comment les jeux se sont jusqu’à présent avérés être une source de revenus stable pendant une crise économique mondiale.

L’imagerie 5D est devenue populaire dans l’industrie du jeu et les animateurs d’autres domaines ont commencé à en prendre note en la faisant fonctionner dans leurs domaines respectifs.

Le cloud gaming est un autre concept qui prend de l’ampleur dans les jeux PC ainsi que dans les jeux mobiles. Avec l’essor de la 5G et une meilleure connectivité Internet, les jeux mobiles dans le cloud enregistreront une demande croissante au cours de la période de prévision, ajoutant ainsi le marché des moteurs de jeu.

En 2020, le monde se prépare pour le lancement de la PS5 de Sony. Malgré le coût élevé, Sony devrait vendre 120 à 170 millions d’unités au cours des 5 prochaines années. L’intérêt croissant pour le jeu et l’augmentation du revenu disponible augmenteront le jeu, qui à son tour stimulera le marché des moteurs de jeu.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté les moteurs de jeu mondiaux Marché sur la base du type, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

3D

5D

2D

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

PC & Console Game

Mobile Game

TV Game

Training & Simulation

Others

End-Use Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Gaming & Entertainment

Automotive & Logistics

Healthcare

Architecture

Broadcast & Live events

Education

Aerospace & Defense

BFSI

Others

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Nord Amérique

Europe

Asie Pacifique

MEA

Amérique Latine

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché des moteurs de jeu

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

d’analyse des facteurs d’effet de marché

JeuPrévisions du marché des moteurs En

conclusion, tous les aspects du marché des moteurs de jeu sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

