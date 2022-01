Mondialisation du marché de la biofortification par : HarvestPlus, Syngenta, BASF SE, DuPont, Bayer AG, LemnaTec GmbH, Intertek Group plc, Nestlé

Le rapport d’étude de marché sur la biofortification reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Il effectue également l’analyse de la part de marché mondiale, de la segmentation, de l’estimation de la croissance des revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport a été élaboré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. De plus, l’analyse de marché dans l’important rapport sur la biofortification comprend une étude de la concurrence, une analyse des informations de production, des applications et une analyse par région, un paysage concurrentiel, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2027.

Le rapport sur le marché de la biofortification présente les sociétés suivantes, notamment: – HarvestPlus, Syngenta, BASF SE, DuPont, Bayer AG, LemnaTec GmbH, Intertek Group plc, Nestle, Okanagan Specialty Fruits Inc, ArborGen Inc, Arcadia Biosciences, Corteva, MAURO Seed Co ., Mahyco, AgBioForum et Evogene Ltd

Demandez un échantillon de cette recherche premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-biofortification-market

Ce rapport étudie l’état et les prévisions du marché mondial de la biofortification, catégorise la taille du marché mondial de la biofortification (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, le type, l’application et la région. Le rapport sur le marché de la biofortification par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de culture (patate douce, manioc, riz, maïs, blé, haricots, millet perlé, autres), nutriments ciblés (fer, zinc, vitamines, acides aminés, autres), pool génétique (primaire, secondaire, tertiaire), technique ( Amélioration Végétale Conventionnelle, Agronomie, Génétique)

Renseignez-vous pour obtenir une remise sur ce rapport sur le marché de la biofortification à : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-biofortification-market

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport