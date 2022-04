mondiale du marché des appareils auditifs , scénario commercial, tendances, part, applications et prévisions

2020-2027 Le rapport, publié par Emergen Research, est une compilation détaillée des aspects cruciaux de la marché des aides auditives y compris les offres de produits des principaux acteurs, la large gamme d’applications de ces produits, les principaux segments de marché, les principaux concurrents du marché, leurs profils d’entreprise, les stratégies de tarification, les capacités de production, les programmes de génération de revenus, les avancées technologiques et bien d’autres.

Le marché mondial des aides auditives devrait atteindre 8 967,7 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des prothèses auditives connaît une croissance rapide attribuable à l’application croissante des prothèses auditives contour d’oreille, intra-auriculaires, intra-auriculaires et intra-auriculaires, ainsi que des implants cochléaires, entre autres, dans le adultes et pédiatrie. Les développements technologiques innovants dans les aides auditives sont cruciaux pour alimenter la demande du marché.

les personnes malentendantes sont considérées comme 300,0 % plus sujettes aux chutes, et la technologie, développée par Starkey, sur le La survenue d’une chute enverrait automatiquement des alertes à trois contacts d’urgence les informant de la chute, ainsi que de l’emplacement précis de la personne malentendante. Par ailleurs, il existe des technologies capables de détecter et de générer des alertes sonores pour indiquer que la personne est sur le point de tomber.

L’Europe, en termes de revenus, détenait la plus grande part de marché des aides auditives en 2019 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région est due à la croissance de la population gériatrique et à l’augmentation des cas de perte auditive.

Les principaux fournisseurs clés du marché des appareils auditifs sont : Benson Hearing, Starkey, Medtronic, Sivantos Pte. Ltd., MED_EL, WIDEX USA Inc., GN Store Nord A/S, Phonak, William Demat Holding A/S et Rion, entre autres.

Quelques points saillants du rapport

Par type, on estime que les aides auditives canalaires connaissent le taux de croissance le plus rapide de 7,8 % au cours de la période de prévision. Les aides auditives intra-auriculaires ont moins de chances de submerger les auditeurs de larsen, et le blocage du conduit auditif est moins problématique, atténuant ainsi l’effet d’occlusion.

Par perte auditive, la perte auditive neurosensorielle détenait une part de marché substantielle en 2019. La perte auditive neurosensorielle (SNHL) survient après une lésion de l’oreille interne. Il peut également survenir en raison de problèmes de voies nerveuses de l’oreille interne au cerveau. Le SNHL peut entraîner des difficultés à entendre les sons faibles et même les sons plus forts.

Par application, on estime que la pédiatrie observe un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision, car l’amplification du son stimule et favorise la croissance des centres auditifs du cerveau, contribuant ainsi à l’apprentissage critique de l’enfant.

De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des systèmes chirurgicaux mini-invasifs.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils auditifs :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils auditifs en fonction du type, de la perte auditive, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Prothèses auditives contour d’oreille Prothèses auditives

intra-auriculaires

auditives

Autres

Perspectives sur la perte auditive (Revenus, milliards USD ; 2017-2027 )

Perte auditive neurosensorielle Perte auditive

conductive

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD; 2017-2027)

adultes

pédiatrique

Perspectives du canal de distribution

ligne

hors ligne

par région de l’industrie

en Amérique du Nord les prévisions devraient rester nettement positives en termes de part des revenus entre 2020 et 2028. En outre, la part des revenus du marché des mots clés en Amérique du Nord devrait rester comparativement plus importante que celle des autres marchés régionaux de 2020 à 2027. L’

Asie-Pacifique a enregistré le TCAC de revenus le plus rapide en 2020, et les prévisions du marché des appareils auditifs indiquent que cette tendance devrait se poursuivre. Les prévisions du marché indiquent que la contribution de la part des revenus de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait rester robuste jusqu’en

Les prévisions du marché européen des appareils auditifs sont actuellement positives, la croissance des revenus devant rester stable entre 2020 et 2027. Accent mis sur les initiatives de recherche et développement par les grandes entreprises et l’évolution des tendances et de la démographie dans les pays de la région sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché des appareils auditifs

Quel est l’objectif du rapport ?

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

