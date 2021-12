Mondial du Maquillage pour les yeux 2021 Marché se concentrant sur les principaux acteurs clés comme – L’Oréal, Estée Lauder Companies, Coty Inc., Shiseido Co.Ltd., Procter & Gamble, NEW AVON LLC

Marché Mondial du Maquillage pour les yeux – Tendances de l’industrie et Prévisions pour 2028

Le maquillage des yeux est appelé les produits qui amplifient la beauté et l’attrait des personnes qui l’utilisent. Ils sont appliqués autour des yeux pour améliorer l’attrait esthétique et l’apparence de l’utilisateur et de ses yeux. Ceux-ci comprennent un certain nombre de produits tels que le fard à paupières, le mascara, le eye-liner, le crayon pour les yeux, le sourcil et divers autres produits.

La portée croissante des produits cosmétiques causée par la pénétration des médias sociaux et d’autres méthodes de marketing est un facteur essentiel responsable de la croissance du marché, de la croissance croissante des produits cosmétiques en raison de la conscience des individus concernant l’apparence, de la préférence croissante pour les produits de maquillage pour les yeux imperméables et résistants aux taches chez les sportives, de la sensibilisation croissante à la fumée, au rocker, au chatoiement sexy et à d’autres types de maquillages pour les yeux parmi la population féminine à travers le monde, de l’adoption croissante de produits de maquillage pour les yeux de longue durée tels que ombre à paupières, eye liner, mascara, et le crayon pour les yeux chez les femmes pour une apparence physique attrayante, l’augmentation du revenu disponible dans les pays économiquement émergents tels que l’Inde, le Brésil, la Chine et l’Indonésie, permet aux gens de dépenser pour l’apparence physique, ce qui augmente la demande pour le produit et une sensibilisation accrue à l’apparence physique sont quelques-uns des principaux facteurs parmi d’autres conduisant le marché du maquillage pour les yeux. De plus, la modernisation croissante des techniques de production créera de nouvelles opportunités pour le marché du maquillage des yeux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché du maquillage pour les yeux présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – L’Oréal, Estée Lauder Companies, Coty Inc., Shiseido Co.Ltd., Procter & Gamble, NEW AVON LLC., Mangilal Chandak, NR Beauty World, Vagh Trader Private Limited, Lalji International., Vanya International., Kachchh Readymade., REVLON, Chanel, LVMH, Unilever, COLORBAR COSMETICS PVT LTD

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial du maquillage des yeux, catégorise la taille du marché mondial du maquillage des yeux (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché du maquillage des yeux par matériau, application et géographie avec des prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (mascara, ombre à paupières, eye-liner, crayon pour les yeux, sourcils, autres), source (chimique, naturel, biologique, halal, autre), canal de vente (supermarché, hypermarché, pharmacies, magasins de détail de santé et de beauté, E -Commerce, Autre), Tarification (Économique, Premium)

