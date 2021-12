mondial des textiles biomédicaux Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche mondial des textiles biomédicaux propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport mondial des textiles biomédicaux . Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche mondial des textiles biomédicaux offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché mondial des textiles biomédicaux devrait atteindre 17,01 milliards USD d’ici 2025, contre 11,08 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour les années historiques 2017, la base l’année de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Téléchargez un exemple de copie PDF de ce rapport de recherche@ http://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-biomedical-textiles-market

Marché mondial des textiles biomédicaux, par utilisation (fibre non biodégradable, fibre biodégradable et autres), par type de tissu (tissu non tissé, tissu tissé), par application (sutures non implantables, chirurgicales, autres), par utilisateurs finaux (hôpitaux) , centres ambulatoires, cliniques, soins de santé communautaires, autres), par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Meilleurs concurrents :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du textile biomédical sont: –

Royal DSM,

Medtronic ,

Société des sciences de la vie d’Integra,

Freudenberg & Co. KG,

Moulins à ruban Bally,

Atex Technologies,

Technologies de protection Vestagen Inc,

Technologies médicales confluentes,

Elkem Silicones,

US BioDesign,

Société Nitto Denko.

Kimberlay Clark, Molnlycke,

Rochal Industries SARL.

AstraZeneca,

Société 3M.

Ahlstrom-Munksjö,

Meister & Cie SA,

Structures biomédicales LLC,

entre autres

Définition du marché :

Ce rapport de marché définit les tendances du marché et prévoit les opportunités et menaces à venir du marché du textile biomédical au cours des 8 prochaines années. Le textile biomédical est une classe de fibres constituées de tissu non tissé qui contient des facteurs de croissance et de différenciation pour le pansement. Ces fibres médicales sont conçues de manière à accélérer la cicatrisation des plaies et la régénération des tissus. Ils sont principalement utilisés dans les lésions cutanées, les greffes de peau, les ulcères diabétiques et autres. Des matières premières appropriées sont utilisées pour les fibres médicales telles que le collagène, la gélatine, la fibrine, la caséine ou des polysaccharides tels que le dextrane, la cellulose, l’amidon ainsi que des polymères tels que le polylactide, le polyglycolide ou la polycaprolactone. En mars 2011, Biomedical Structures, LLC a acquis le fabricant de textiles médicaux Concordia Medical, LLC. Un substrat enduit de silicone dans le pansement a été développé par le KCI aux États-Unis. En mai 2015, Elkem silicones a conclu un partenariat avec bluestar silicones pour la distribution d’élastomères de silicone pour tous les pays et applications hors de Chine. Cette intégration stratégique a orienté les canaux de distribution des activités silicones avec China National Bluestar Group. En décembre 2016, Mölnlycke Health Care conclut un accord de licence avec Rochal Industries. L’accord de licence comprend des produits de protection de la peau, un film barrière antimicrobien de nouvelle génération et un pansement avec la technologie Safetac. Cette intégration stratégique a orienté les canaux de distribution des activités silicones avec China National Bluestar Group. En décembre 2016, Mölnlycke Health Care conclut un accord de licence avec Rochal Industries. L’accord de licence comprend des produits de protection de la peau, un film barrière antimicrobien de nouvelle génération et un pansement avec la technologie Safetac. Cette intégration stratégique a orienté les canaux de distribution des activités silicones avec China National Bluestar Group. En décembre 2016, Mölnlycke Health Care conclut un accord de licence avec Rochal Industries. L’accord de licence comprend des produits de protection de la peau, un film barrière antimicrobien de nouvelle génération et un pansement avec la technologie Safetac.

Principaux moteurs du marché :

Augmenter le nombre de chirurgies, de greffes de peau et de lésions cutanées

Augmentation de la population gériatrique.

Augmentation de la demande d’utilisation de produits de soin des plaies comme les implants orthopédiques, le plâtre, les gazes.

Investissement accru dans la recherche et le développement de textiles biomédicaux

Pression à la baisse sur les prix en raison de sa nature de matières premières

Augmentation des pansements de haute qualité comme les adhésifs et les bandages.

Analyse compétitive:

Le marché mondial Textile biomédical est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des textiles biomédicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Renseignez-vous pour plus d’informations @ http://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-biomedical-textiles-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

Tél. : +1-888-387-2818

Courriel : sopan.gedam@databridgemarketresearch.com