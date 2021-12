mondial des Tanins 2021 Aperçu de la Croissance du Marché sur les Principaux Acteurs clés – LAFFORT, Tannin Corporation, TANAC SA, Jyoti Dye Chem Agency, Maganlal Shivram & Company

Marché mondial des Tanins – Tendances de l’industrie et prévisions pour 2028

Les tanins sont essentiellement utilisés dans la production du vin en raison de leurs propriétés anti-oxydantes élevées et sont principalement utilisés pour fournir le goût amer, la stabilisation de la couleur et la constance structurelle au vin. Alors que l’industrie pharmaceutique utilise également des tanins pour guérir les problèmes de maux de bouche, de plaies, de peau, d’irritation et de douleur en raison de leur structure; qui contient des protéines coalescentes et possède du tissu muqueux.

La teneur élevée en tanin est présente dans les plantes, ce qui les protège de la régulation de la croissance et de la prédation. Les fruits tels que les pacanes, les orgues, les raisins, les myrtilles, les fraises et les canneberges sont la riche source de tanin. Le tanin est également utilisé dans les coupures et les brûlures pour réduire les saignements et la cicatrisation et dans de nombreuses applications.

Le rapport sur le marché du tanin présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – LAFFORT, Tannin Corporation, TANAC SA, Jyoti Dye Chem Agency, Maganlal Shivram & Company., Mimosa, POLSON LIMITED, W. ULRICH GmbH, Silvateam Spa, AGROVIN, Martin Vialatte, EVER srl, Forestal Mimosa, UCL Company (Pty) Ltd

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial du tanin, catégorise la taille du marché mondial du tanin (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché du tanin par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial du tanin 2027

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de tanin, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial du tanin par régions

5 Tanin d’Amérique du Nord par pays

6 Tanin d’Europe par pays

7 Tanin Asie-Pacifique par pays

8 Tanin d’Amérique du Sud par pays

9 Tanin Moyen-Orient et Afrique par pays

10 segments du marché mondial du tanin par type

11 Segment de marché mondial du tanin par application

12 Prévisions du marché du tanin

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe