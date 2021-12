mondial des systèmes d’évacuation des fumées Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche mondial des systèmes d’évacuation des fumées propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport mondial des systèmes d’évacuation des fumées. Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche mondial des systèmes d’évacuation des fumées offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché mondial des systèmes d’évacuation des fumées devrait atteindre 142,08 millions USD en 2017, avec un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2016, l’année de base de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial des systèmes d’évacuation des fumées

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes d’évacuation des fumées sont Buffalo Filter LLC (une partie de Filtration Group Corporation Life Sciences Group), IC Medical, Inc., Covidien (une filiale de Medtronic PLC), Conmed Corporation, Cls Surgimedics, Coopersurgical Inc. (une filiale de Cooper Companies, Inc.), Bovie Medical Corporation, Utah Medical Products, Inc., Megadyne Medical Products Inc., Erbe Elektromedizin GmbH, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, Erbe Elektromedizin GmbH, Boston Scientific Corporation, Olympus, Johnson & Johnson, Symmetry Surgical Inc., ConMed Corporation, KLS Martin et Bowa-electronic GmbH & Co. KG., CooperSurgical, Inc. et Utah Medical Products, Inc., entre autres.

Marché mondial des systèmes d’évacuation de fumée, par produit (évacuateurs de fumée, filtres d’évacuation de fumée, crayons et baguettes d’évacuation de fumée, produits de fusion Smoke-Evac (enveloppes), tubes d’évacuation de fumée, accessoires), application (unités électrochirurgicales, lasers, appareils à radiofréquence, appareils à ultrasons) , fraises, forets à grande vitesse, unités de cautérisation), utilisateurs finaux (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de chirurgie esthétique, cliniques), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2025

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Les avancées technologiques

Demande croissante de chirurgies mini-invasives

Augmentation de la population gériatrique dans le monde

Demande croissante de systèmes d’évacuation des fumées.

Réformes défavorables de la santé aux États-Unis

Préférence croissante pour les procédures de traitement non invasives

Segmentation du marché :

Le marché mondial des systèmes d’évacuation de fumée est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final, de l’application et des segments géographiques.

Sur la base du produit, le marché est classé en évacuateurs de fumée, filtres d’évacuation de fumée, crayons et baguettes d’évacuation de fumée, produits de fusion d’évacuation de fumée (carénages), tuyaux d’évacuation de fumée, accessoires.

Sur la base de l’application, le marché est classé en unités électrochirurgicales, lasers, appareils à radiofréquence, appareils à ultrasons, fraises et forets à grande vitesse, unités de cautère.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, centres ambulatoires, cliniques, soins de santé communautaires et autres.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des systèmes d’évacuation des fumées sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport

Le rapport comprend la segmentation complète affichée ci-dessus dans tous les pays mentionnés ci-dessus

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Buffalo, qui est l’un des principaux acteurs clés, s’est doté d’un appareil de filtration des fumées sous la marque PlumePort Laparoscopic. La société a maintenant rendu le produit disponible aux États-Unis. Le produit se connecte facilement aux trocarts standard pour filtrer en toute sécurité les particules de fumée chirurgicale et le contenu en aérosol hors du péritoine pendant la laparoscopie. Le mécanisme de contrôle du débit réglable maintient la distension péritonéale tandis que la gestion des fluides assure une dégradation minimale du débit dans les environnements à forte humidité.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des systèmes d’évacuation de fumée est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des systèmes d’évacuation de fumée pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

