mondial des systèmes d’athérectomie Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Marché mondial des systèmes d’athérectomie, par produit (athérectomie directionnelle, athérectomie orbitale, athérectomie photo-ablative (laser), athérectomie rotationnelle, dispositifs de support), application (vasculaire périphérique, cardiovasculaire, neurovasculaire), utilisateur final (hôpitaux et centres chirurgicaux, centres de soins ambulatoires , laboratoires de recherche et instituts universitaires), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Analyse du marché : marché mondial des systèmes d’athérectomie

Le marché mondial des systèmes d’athérectomie devrait atteindre 1,83 milliard USD d’ici 2025, contre 1,31 million USD en 2017, avec un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour l’année historique 2016, la base l’année de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Principaux concurrents/acteurs du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes d’athérectomie sont Koninklijke Philips, Medtronic, Cardiovascular Systems, Boston Scientific, CR Bard, Cardinal Health, Minnetronix, Inc., Avinger, Straub Medical, Biomerics, Biotronik, RA Medical Systems, Terumo Corporation , Abbott Laboratories, B. Braun Group, Covidien, Spectranetics, Straub Medical AG, entre autres.

Analyse concurrentielle: marché mondial des systèmes d’athérectomie

Le marché mondial des systèmes d’athérectomie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des systèmes d’athérectomie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché : marché mondial des systèmes d’athérectomie

Les systèmes d’athérectomie sont utilisés dans le cadre du laboratoire de cathétérisme pour réduire les plaies en coupant ou en éliminant au laser la plaque, le calcium et l’hyperplasie tissulaire des diviseurs de vaisseaux, permettant la recanalisation de la lumière du vaisseau comme une fin en soi, ou en prévision de la pose d’un stent. Alors que quelques systèmes ont un signe pour les coronaires, l’utilisation essentielle de ces gadgets est pour la maladie artérielle périphérique (MAP) dans les jambes. Ces systèmes sont utilisés dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux, les centres de soins ambulatoires, les laboratoires de recherche et les instituts universitaires. Selon un article publié récemment par l’OMS, environ 1,8 million de cas de cancer du poumon ont été enregistrés en 2012. Selon l’American Cancer Society, il a été estimé qu’aux États-Unis, environ 195, Chaque année, 000 personnes souffrent d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et le nombre de décès par NSCLC est d’environ 135 000. L’augmentation du cancer et d’autres maladies créera une demande pour des systèmes d’athérectomie.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Population cible de patients en hausse

Développement et commercialisation continus des produits

Scénario de remboursement favorable sur les marchés matures

Demande d’interventions chirurgicales mini-invasives

Renforcement des canaux de distribution des principaux fabricants de produits

Sensibilisation limitée des patients

Scénario réglementaire strict

Segmentation du marché : marché mondial des systèmes d’athérectomie

Le marché mondial des systèmes d’athérectomie est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie

Par produit, le marché mondial des systèmes d’athérectomie est segmenté en athérectomie directionnelle, athérectomie orbitale, athérectomie photo-ablative (laser), athérectomie rotationnelle, dispositifs de support et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial des systèmes d’athérectomie est segmenté en périphériques vasculaires, cardiovasculaires, neurovasculaires et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des systèmes d’athérectomie est segmenté en hôpitaux et centres chirurgicaux, centres de soins ambulatoires, laboratoires de recherche et instituts universitaires et autres.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Afrique du Sud et le Brésil, entre autres.

Développements clés sur le marché :

En août 2017, Cardiovascular Systems a collaboré avec Aerolase pour le développement du dispositif d’athérectomie au laser pour traiter plusieurs formes de maladie artérielle.

En juillet 2018, Cardiovascular Systems, Inc. (CSI) a signé un accord avec OrbusNeich pour la distribution des systèmes d’athérectomie orbitaire coronaire et périphérique (OAS) en dehors des États-Unis et du Japon.

