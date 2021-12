mondial des équipements d’angiographie Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche mondial des équipements d’angiographie propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport mondial des équipements d’angiographie. Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche mondial des équipements d’angiographie offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché mondial des équipements d’angiographie devrait atteindre 15,45 milliards USD d’ici 2025, contre 13,06 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 5,9% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2016, l’année de base. de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Principaux concurrents/acteurs du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont GE Healthcare, Siemens, Royal Philips Electronics, Shimadzu Corporation, Terumo, Toshiba Medical Systems Corporation, Abbott Vascular (Abbott Laboratories), Boston Scientific, Medtronic, Providian Medical, Soma Technology, Inc., Canon Medical Systems, Medtronic, Inc., Cordis Corporation, B. Braun et Angiodynamics, entre autres.

Marché mondial des équipements d’angiographie, par produit (systèmes d’angiographie, cathéters d’angiographie), par technologie (angiographie aux rayons X, angiographie CT), par procédure (angiographie coronarienne, angiographie endovasculaire), par indication (maladie coronarienne, maladie cardiaque valvulaire), par Application (diagnostic, thérapeutique), par utilisateur final, par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Analyse concurrentielle: marché mondial des équipements d’angiographie

Le marché mondial des équipements d’angiographie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des équipements d’angiographie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché : marché mondial des équipements d’angiographie

L’angiographie est également connue sous le nom d’artériographie. Il s’agit d’une méthode d’imagerie médicale utilisée pour visualiser l’intérieur ou la lumière des vaisseaux sanguins et des organes du corps, avec un intérêt particulier pour les artères, les veines et les cavités cardiaques. Ceci est généralement effectué en injectant un agent de contraste radio-opaque dans le vaisseau sanguin et en effectuant une imagerie à l’aide de techniques basées sur les rayons X telles que la fluoroscopie. En d’autres termes, l’angiographie peut également être définie comme le test où les colorants sont vus par des rayons X injectés dans des vaisseaux sanguins qui peuvent être des artères ou des veines et inspectés à l’aide de rayons X. Les images ultérieures obtenues sont appelées angiogrammes. Les angiogrammes sont utilisés pour identifier les rétrécissements ou les blocages des vaisseaux n’importe où dans le corps, de la tête aux pieds. Cela peut inclure les artères alimentant les reins, les artères alimentant le muscle cardiaque, les artères allant au cerveau, les artères alimentant les bras et les jambes ainsi que tous les vaisseaux allant et venant des poumons. Outre le fait que l’angiographie peut être utilisée pour trouver un rétrécissement et des blocages, l’angiographie peut également être utilisée pour trouver une zone où les artères ou les veines sont bombées ou gonflées. Ces taches sont appelées anévrismes et, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner la mort lorsqu’elles se rompent.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Croissance de la population vieillissante et incidence des MCV

Accroître les programmes de sensibilisation, les conférences et les activités de financement

Demande croissante de systèmes d’angiographie interventionnelle dans les chirurgies mini-invasives

Limitation du remboursement des actes d’angiographie

Risque d’exposition aux rayonnements

Segmentation du marché : marché mondial des équipements d’angiographie

Le marché mondial des équipements d’angiographie est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de la procédure, de l’indication, de l’application, de l’utilisateur final et des segments géographiques.

Basé sur le produit

Sur la base de la technologie

Sur la base de la procédure

Sur la base d’indications

Basé sur l’application

Développements clés sur le marché : marché mondial des équipements d’angiographie

En mars 2017, Koninklijke Philips NV a lancé les systèmes Philips Azurion. Le Philips Azurion se concentre sur l’ajout de topographies de flux de travail qui aideront le médecin sans avoir à utiliser plusieurs vues, systèmes d’imagerie ou écrans dans l’angiographie. Cela a aidé et renforcé l’entreprise avec sa position dans les solutions de thérapie guidée par l’image en Inde

En novembre 2016, Siemens Healthineers a introduit le système innovant de phéno-angiographie Artis à support robotique qui aidera l’entreprise en permettant une chirurgie personnalisée et peu invasive pour les patients multimorbides afin de tenir compte de l’évolution de la maladie dans les techniques d’angiographie.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des équipements d’angiographie sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport

Le rapport comprend la segmentation complète affichée ci-dessus dans tous les pays mentionnés ci-dessus

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Segmentation du marché : –

Pour comprendre la dynamique du marché mondial des équipements d’angiographie dans le monde principalement, le marché mondial des équipements d’angiographie est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Le rapport sur le marché des équipements d’angiographie fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les personnes à la recherche d’entreprises pour les fusions et acquisitions, les investissements, les nouveaux fournisseurs ou la recherche des installations d’études de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon de la taille, de l’offre et du taux de développement du marché. Le rapport Équipement d’angiographie fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

